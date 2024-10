Sara Baras, la bailaora que lleva a Cádiz por los escenarios de España y del mundo

El acto de entrega del octavo Premio Federico Joly a la bailaora Sara Baras reunió ayer en el Parador de Cádiz a una amplia representación de la sociedad gaditana para la que este galardón, muy merecido, sirve para reconocer el valor de una artista que lleva el nombre de Cádiz por los escenarios de España y del mundo y que lo hace, además, con la relevancia de quien triunfa en el flamenco sin olvidar sus orígenes y sus raíces.

José María Ballester , consejero del Grupo Joly, y su hija María del Carmen Ballester conocen a Sara Baras desde que la ahora bailaora era una niña. Tanto que responden al alimón sobre el acto y desempolvan recuerdos: “Para nosotros, cuando nos enteramos, supuso una ilusión muy grande porque queremos mucho a San Fernando y a todas las cosas de La Isla. Y más a Sara Baras, a quien hemos conocido desde pequeña”. Compañera de colegio en la Compañía de María, Carmen Ballester recuerda bien aquellos años: “Yo aprendí a bailar con su madre, Concha, que tenía la academia y en verano, además, daba clases en la Barrosa. Y allí estaba Sara”.

“Este premio -explica José Luis Ballester- es un acierto, además en Cádiz que es donde le corresponde. Para nosotros, sentimentalmente, que el primer Premio Federico Joly haya sido a una isleña como la alcaldesa de París y que ahora llegue otra isleña a recibirlo ha sido un ilusión muy grande”.

Y ambos rematan: “Lo que más nos gusta de ella es que es muy natural. Tiene esa sencillez, esa forma de hablar. Y muy importante, y por eso ha triunfado: es una gran profesional igual que toda su familia. Son mujeres que valen mucho pero que, además, son muy constantes, muy tenaces en todo lo que hacen”.

El periodista Paco Perujo, profundo conocedor del flamenco y de la trayectoria histórica de este arte, está convencido de que el premio a Sara Baras es “absolutamente merecido”. Para Perujo, la gaditana es “una bailaora, una artista, una creadora y una profesional del flamenco y de la escena del flamenco de talla internacional. Es verdad que desde finales del siglo XIX el flamenco es un arte internacionalizado, cuando ya era el embajador cultural de España en los cinco continentes y la presencia cultural y musical de España en las exposiciones universales. Pero Sara Baras ha modernizado el concepto de internacionalización del flamenco y ha elevado su calidad como propuesta escénica. La generación a la que Sara Baras pertenece, y que ella ha liderado en cierta medida, le ha dado una vuelta de tuerca al flamenco como arte escénico llevándolo a los mejores teatros del mundo, con una propuesta escénica de gran calidad sin abandonar ni un ápice la raíz: el flamenco. Pero con un cuidado de la escenografía, la iluminación, del sonido que le echa el pulso a cualquier otra propuesta escénica. Ella ha ofrecido un flamenco de elevadísima calidad en España y otros puntos del mundo durante muchos años”.

En cuanto a su experiencia como espectador de una obra de Sara Baras, el periodista gaditano es claro: “Como aficionado es difícil que no se salga embelesado de un espectáculo de Sara Baras porque ella tiene una marca, la marca Sara Baras. Solo las estrellas pueden estar todo el tiempo en todo lo alto. Por eso Sara es una estrella del flamenco y más allá de flamenco. Treinta años dando el máximo en una impecable propuesta escénica que nunca arrincona las raíces en la búsqueda del estímulo fácil... como bailaora, como coreógrafa y como empresaria”.

Otro periodista, el gestor cultural del Ayuntamiento de Chiclana Juan José Téllez, piensa que Sara es “una de las grandes intérpretes de la danza, sobre todo flamenca, con un desarrollo de otros mundos y otras inquietudes estéticas muy interesantes. Está muy arraigada a su mundo, a lo que supone también los símbolos andaluces. Creo que ha creado un lenguaje propio en el que su trayectoria, su fuerza y su delicadeza son sus principales tarjetas de visita. Y eso no se pierde; es genuino y va pegado a su ADN”.

Por su parte, la modista gaditana Tere Torres, que lleva vistiendo a Sara Baras sobre el escenario desde el año 1995, acudió emocionada al acto de entrega del premio a la bailaora y pronto dejó ver ese lazo de amistad: “A ella la quiero un montonazo, y ella a mí. Cuando voy a verla por cualquier lugar de España, siempre me saca al escenario; ella es adorable”.

“El premio -explica Torres- me parece un acierto, ella se lo merecía. En el flamenco me parece única. Yo soy aficionada, pero está claro que ella llena los teatros. En Madrid, en este último mes, no se podía entrar. Ella suma a su arte, que es grandioso y muy gaditano porque esa es la escuela de su madre, su carácter, su empatía y su belleza; y eso sumado a su arte lo es todo”.

La delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, Tania Barcelona, cree que este premio es “un orgullo porque Sara Baras es una artista reconocida no sólo en España, sino internacionalmente, que lleva la marca Andalucía y la marca Cádiz por todo el mundo, y por tanto es un premio totalmente merecido. Desde la Junta de Andalucía y desde la Consejería de Cultura nos sentimos muy orgullosos. Y por eso viene la consejera, como apoyo y porque se valora mucho este premio”.

Ricardo Lores y Antonio Quintana son los responsables de Ras Artesanos, la empresa que está detrás de muchos montajes escenográficos de Sara Baras, como ‘La Pepa’, ‘Medusa’, ‘Voces’ o el actual ‘Vuela’: “Que tenga este premio tan prestigioso, de una ciudad como Cádiz y de un Diario que representa tanto a Cádiz, es un binomio muy bueno. Al final se junta gente de la provincia que lleva a Cádiz por bandera y el Diario que lo lleva por nombre”, señala Lores.

Y abunda Quintana: “Cuando se trabaja con Sara Baras, cuando te llama una artista de ese rango, la exigencia nos la ponemos nosotros mismos. Trabajar con ella es fácil porque ha depositado siempre en nosotros mucha confianza, nos ha llamado para muchos proyectos desde el inicio de la idea y ha dejado rienda suelta a las cosas que nosotros le pudiéramos aportar, y así se trabaja muy bien. Con responsabilidad pero cómodos”.

La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, es una persona muy cercana al mundo cultural de Cádiz y su provincia y valora también la entrega del galardón a Sara Baras: “Es muy merecido por su trayectoria y por el alcance internacional que tiene. Además, que sea una mujer también me parece que es algo importante y relevante”.

En representación de la Real Academia Provincial de Bellas Artes estuvo en el acto el poeta y musicólogo José Ramón Ripoll, miembro de su junta de gobierno: “Me parece que es un premio absolutamente merecido, muy justificado a una artista como Sara Baras. No solamente por la cuestión localista o provincial de que ha sabido transmitir el arte de Cádiz y llevarlo por todo el mundo, sino porque es una artista universal que ha sabido captar además la esencia del baile flamenco. Ha actuado con conocimiento, con tradición, con estudio y sobre todo con intuición de artista, y ha sabido además, desde tradición antigua, renovar, hace una cosa nueva, inesperada tanto para la gente que conoce el flamenco como para quien se acerque a él por primera vez. Es un valor continuamente en alza del arte español”.