Sánchez Arcenegui ingresa esta semana en la Academia de Bellas Artes de Cádiz

La Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz contará desde este próximo miércoles, 12 de noviembre, con un nuevo miembro. Se trata del pintor sevillano Manuel Sánchez Arcenegui, que ingresará en la corporación como académico de número en un acto que se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. El artista fue elegido académico en noviembre del pasado año, junto al ilustrador Abel Ippólito Ruiz, el guitarrista Isidro Muñoz Alcón y el escultor Sylvain Marc.

'Y Cádiz' será, precisamente, el título del discurso de ingreso de Sánchez Arcenegui en la Academia provincial gaditana. En nombre de la entidad académica conestará a su discurso el arqueólogo Ramón Corzo. El acto, que comenzará a las siete de la tarde de este miércoles día 12, será clausurado por el presidente de la Academia de Bellas Artes, el fotógrafo gaditano Pablo Juliá.

Manuel Arcenegui (Sevilla, 1944) es un pintor que nace en los bordes de la vanguardia con un alma barroca; desde Sevilla explora la modernidad hasta sustraerse de las ataduras de su pasado, hallando en Cádiz la pureza de su claridad descubierta en la madurez de su andadura. Como maestro inculcó a sus alumnos desde su cátedra de dibujo la depuración formal, sustento de toda creación artística. Entre su producción pictórica destacan las obras sobre Venecia como proyección de su otro descubrimiento: entre las aguas que rompen en las murallas del parque Genovés y las que bañan la los cimientos de la ciudad más sugestiva de occidente; entre las aguas que reflejan la “salada claridad” milenaria y las que reflejan una historia del arte pintada. Ha realizado numerosas exposiciones. A lo largo de su extensa trayectoria ha recibido numerosos premios y becas.