La salud en los barrios llega a La Laguna de la mano de IU Cádiz

IU Cádiz ciudad celebrará el próximo lunes 20 de octubre, a partir de las 18.30 horas, un nuevo encuentro sobre salud bajo el formato de La Salud va por Barrios, enmarcado dentro de los encuentros que la formación está llevando a cabo por distintos barrios de la ciudad. Esta vez el evento se realiza de la mano de la Asociación de Vecinos de La Laguna, celebrándose el evento en la sede de esta entidad en la avenida Sanidad Pública.

Estos encuentros, que forman parte del Plan de Trabajo de la formación política en la ciudad, tienen como objetivo debatir y demostrar a la ciudadanía como la salud de los vecinos y las vecinas no sólo está condicionada por la asistencia sanitaria que se recibe, sino por una serie de determinantes sociales. En ese sentido, el ponente de estos encuentros, el epidemiólogo y experto en salud pública Andrés Rabadán, indica que “estos determinantes sociales de la salud son aquellas circunstancias - económicas, sociales, normativas y políticas - en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y que tienen una influencia determinante, para bien o para mal, sobre la salud.”.

A su vez, prosigue Rabadán, “es reconocido internacionalmente que, si los principales determinantes de la salud son sociales, también deben serlo los remedios. Así como que el impacto de las medidas sobre el entorno (vivienda, educación, trabajo, alimentación…) suponen más del 40% del impacto en la salud, y que el sistema sanitario asistencial, aunque importante no llega más allá del 25%”.

Además recuerda que “la propia Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública" establece el principio de salud en todas las políticas "lo que significa que las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para la salud". "Por ejemplo, políticas en el marco laboral como minimizar la precariedad laboral, subir el salario mínimo interprofesional, minorar el horario semanal generan salud, así como como tener una vivienda digna y asequible, un mayor nivel educativo…”, ilustra.

Por último, desde IU se señala que el objetivo de dar a conocer los determinantes de salud en cada barrio en particular y su repercusión en mortalidad, esperanza y calidad de vida "es hacer pedagogía y generar propuestas para avanzar, y que la salud no dependa del código postal en el que se viva".