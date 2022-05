Uno de peores problemas que pueden afectar a una vivienda es la humedad. “Humedades”, así, en plural, es como se llama a la mancha que delata su presencia en techos o paredes. “Humedades”, porque, aunque no seamos conscientes de ello, estamos reconociendo en nuestro subconsciente que las hay de diferentes tipos, y que nosotros las llamamos a todas igual porque no sabemos distinguirlas a unas de otras.

Cómo saber qué tipo de humedad tienes en casa y cómo tratarla no es sencillo para un ciudadano normal que no sea un especialista. No sabemos distinguirlas, ni por tanto, saber qué remedio aplicar para que desaparezcan. Lo que sí sabemos es que las humedades (en plural) pueden provocar muchos desperfectos en el inmueble, y ocasionar muchos problemas con otros vecinos. En estos casos, lo mejor es recurrir a especialistas como los de Humitat-Stop, empresa especialista en ponerle solución a la humedad por capilaridad.

Lo más importante, en primer lugar, es conocer qué tipos de humedades existen, para poder distinguirlas y poder aplicar el tratamiento más adecuado en cada caso.

Cada tipo de humedad requiere de un tratamiento específico para conseguir los mejores resultados. Si no, lo único que se consigue es una obra tediosa y molesta para poco después volver a notar los mismos desperfectos, que antes de llevarla a cabo.

Las causas de la humedad en las casas están ligadas con la presencia de agua en las paredes, los suelos y los techos. La humedad por la noche se deposita en ventanas.

Otras causas son la presencia de agua en el subsuelo; la cercanía del mar, ríos y lagos; las corrientes subterráneas, que arremeten contra las paredes en casas en pendiente; las zonas cerca del jardín o huerto con riego intensivo; la humedad ambiente muy alta, procedente del exterior; el vapor de agua que se genera en el interior de la casa.

Tipos de humedad

Existen tres tipos de humedad en las casas, con sus propias características, origen y soluciones:

Por capilaridad de los materiales de las paredes y suelos. Esta humedad procede de la tierra que hay debajo o al lado de las paredes.

Por condensación del vapor de agua que se origina en el interior de una vivienda y que se deposita en las paredes más frías.

Por filtraciones de fugas en cañerías o desagües, o por entrada de agua de lluvia en fisuras de paredes y techos.

Humedad por capilaridad

La humedad por capilaridad es la que sube por la pared. Asciende por los poros de las paredes y suelos. Aparece en las plantas bajas o en sótanos y las manchas de humedad en las paredes van creciendo hacia arriba, dependiendo de la cantidad de agua que haya en el subsuelo.

Las manchas aparecen entre las baldosas del suelo, dejando un residuo blanquecino.

En sótanos, al venir también la humedad lateralmente las manchas, puedes aparecer a cualquier altura.

Humitat-Stop dispone de un sistema, el HS-221, que resuelve definitivamente el problema emitiendo unas ondas de muy baja frecuencia, inocuas para la salud.

Humedad por condensación

La humedad por condensación aparece en las partes frías y mal ventiladas de la casa. Se origina al depositarse el vapor de agua ambiente en estas partes frías y mal ventiladas del interior de la casa, como son la unión de las paredes, las esquinas, los rincones, armarios y techos.

La solución pasa por generar menos vapor de agua en el interior y extraer al exterior todo el vapor de agua que se genera, como ocurre al cocinar, ducharse, abrir la lavadora-secadora, o el lavaplatos.

Es recomendable ventilar la casa cuando no haya mucha humedad ambiente en el exterior; mejorar el aislamiento del interior de la casa, para que no se enfríe tanto por la noche, o usar ventiladores de techo a mínima velocidad y en dirección invierno, para que haya mejor ventilación de los rincones.

Otro consejo práctico: separar un poco los muebles de la pared, para que pueda circular el aire.

Humedad por filtración

La humedad por capilaridad sube por la pared. Las humedades por filtraciones pueden aparecer en todas las paredes, suelos y techos de la casa. Los orígenes pueden ser tan diversos como:

Grietas en las paredes o techos, que dan al exterior y que al llover permiten la entrada de agua al interior.

Fugas de conductos de agua o desagües, que pueden estar empotrados en las paredes, o soterrados.

En casas construidas en pendiente de corrientes de agua subterránea, que inciden contra las paredes, entrando agua al interior.

Una solución para cada caso

En cada caso hay que tomar la solución más adecuada para resolver el problema definitivamente. De ahí la importancia de contratar a una buen profesional, equipado con cámara térmica para la fácil localización de la fuga.

Principales síntomas de humedad

Las manchas de salitre son un síntoma de humedades. Producen sensación de frío, porque el agua que se evapora de las paredes y suelo consume calor y enfría el ambiente. Hay un fuerte olor a humedad, debido a la podredumbre, que origina la humedad y el moho que aparece por esta causa.

Aparecen manchas y moho en paredes y techos; desconches en paredes, salta la pintura… Hay manchas blanquecinas en paredes y entre las baldosas del suelo…