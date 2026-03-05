Rocío Expósito presenta en Cádiz su ‘Asombro’ con la Fundación Ory

La poeta Rocío Expósito presentará su libro Asombro (La Garúa) en el ciclo Poesía abierta de la Fundación Carlos Edmundo de Ory. El evento se desarrollará el sábado 7 de marzo a las 12:30 horas en el ECCO. La autora estará acompañada por la poeta Julia Bellido en una actividad organizada con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.

Asombro es uno de los debuts poéticos más sugerentes del año. Su libro ha llamado la atención por la precisión y la contención en el uso del lenguaje. Una cita de Santiago Alba Rico, “La literatura no es otra cosa que un delirio bajo control”, sirve de pórtico a los versos de un poemario que organiza su contenido en tres secciones: La exacta belleza, Corazón central y El vuelo inmune.

Rocío Expósito (Badalona, 1984) aunque nacida en Barcelona, es almeriense, del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Ha vivido los últimos cinco años en Córdoba. Licenciada en Humanidades y Máster en Estudios Avanzados de Literatura Española y Latinoamericana, es profesora de francés en Educación Secundaria. Actualmente reside en Madrid, donde trabaja en el Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia del Ministerio de Educación. Participa en recitales de poesía en distintas ciudades y ha sido finalista en las ediciones XI (2023) y XII (2024) del Premio Internacional de Poesía Jovellanos, publicadas por la Editorial Nobel.