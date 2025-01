Los Reyes Magos generan algunas colas de niños y niñas en el Palacio de Congresos de Cádiz

D. C.

Cádiz/Después de la Cabalgata anticipada de ayer sábado 4 de enero, que consiguió evitar la lluvia prevista para la tarde de este domingo, tal y como avanzó la Estrella de Oriente, los Reyes Magos se refugiaron en el Palacio de Congresos de Cádiz, donde recibieron a muchos niños y niñas, generando algunas colas a partir del mediodía.

Sus Majestades de Oriente echaron unas horas extra, media jornada de más, con la intención de que ningún niño ni ninguna niña se quedara sin poder verlos para entregarles personalmente sus cartas con sus deseos para esta noche de ilusión a la que ya le faltan pocas horas por llegar después de una larga espera, que es la primera vez que se registra en la ciudad de Cádiz.

El adelanto de la Cabalgata de Reyes Magos fue sin duda una muy acertada decisión municipal y de la Asociación Reyes Magos de Cádiz, ya que, tal y como se preveía, la lluvia comenzó hoy domingo en torno a las 16:00 horas y se ha mantenido durante toda la tarde, con algunas treguas.

"Esto es un sueño; me duelen los brazos de tirar caramelos", confesaba esta mañana a Onda Cádiz la Estrella de Oriente. "Fue espectacular, estoy feliz de haber vivido esa experiencia", añadió. "Asi que les estoy diciendo a todos los niños: a las ocho o las nueve, a la cama, que los Reyes tienen que llevar los regalos a tu casa, a la tuya y a la de los demás, y si no, no les da tiempo. Estamos deseando ya llegar a todas las casas", concluyó.

"Ayer en la cabalgata recogí un montón de cartas y hoy está ya el buzón prácticamente lleno y hoy las están entregando los últimos, pero que estén todos tranquilos, que todas llegan y que todas son enviadas", dijo el Cartero Real.

Un grupo de niños posa con los pajes de los Reyes Magos en el Palacio de Congresos. / D. C.

"Estoy cansado pero muy contento de estar en Cádiz, que la Estrella de Oriente nos ha dicho que son dos días aquí", manifestó el Rey Melchor. "Así que estamos aquí disfrutando de los niños y las niñas de Cádiz. Todos saben que se tienen que acostar tempranito; y que no se olviden de poner galletas y leche, que estamos un poco cansaditos. Así que esta noche, todo el mundo a la cama muy pronto", agregó.

Unos niños, camino de su visita a los Reyes Magos en el Palacio de Congresos de Cádiz. / D. C.

"Este año está siendo una experiencia maravillosa, con este doblete que estamos haciendo en Cádiz", declaró el Rey Gaspar. "Así que esta noche, todo el mundo tempranito a casa, que tenemos que trabajar desde temprano para que nos dé tiempo de llenar todas las casas de regalitos y de ilusión. Un besito a todos los niños de Cádiz".

"Estoy perfectamente feliz disfrutando como nunca en mi vida. Y fíjate esta noche, la que tenemos que montar. Porque tenemos que llegar a todos los sitios. Menos mal que tenemos unos pajes magníficos que nos ayuda", concluyó Baltasar.