Regresa la Fiesta Funk 'I'm every woman' al Baluarte de los Mártires de Cádiz

"Dicen que el año pasado lo pasamos fatal… Ni risas, ni bailes, ni temazos funk, ni energía desbordante. (Spoiler: mentira absoluta) Aquí te dejamos las fotos del desastre del año pasado para que veas lo 'mal' que lo pasamos. Si no viniste… este año no tienes excusa". Con este mensaje en Instagram se anuncia la IV Fiesta Funk 'I'm every woman', un evento que se ha convertido ya en un clásico de los otoños gaditanos y que volverá a celebrarse el próximo sábado 8 de noviembre en el Baluarte de los Mártires.

Las nostálgicas y nostálgicos del baile en pista, de las bolas de espejos, de las luces sicodélicas, de las gafas de sol gigantes, de los pantalones de campana y de las pelucas afro volverán a disfrutar de "música funk en vivo", de "voces femeninas imparables" y de "buen rollo garantizado", prometen desde la organización. La noche la conducirán "6 mujeres, artistas, 6 talentos, 6 almas, 6 universos y 6 miradas femeninas que transforman y crean música": Desi Tey (cantante de The Agapornis), Celia Loba, Merche Corisco y las Djs Mrs Purple, Misslunatic y Aysu Çöğür. Será entre las 21:00 horas y hasta bien entrada la madrugada a las 4:30 horas.

"La primera cantante en actuar será nuestra queridísima Desi Tey, cantante del mejor grupo funk que ha dado Andalucía, España y el extranjero, The Agapornis... y encima son de Cádi Cádi", anuncian en su Instagram los responsables de esta fiesta. "En esta ocasión cantará sola en nuestra @fiestafunkiameverywoman, aunque lo hará acompañada de una de nuestras Mujeres Dj Mrs Purple. Deseando escuchar esa voz maravillosa que no dejará a nadie indiferente".

El cartel de la IV Fiesta Funk 'I'm every woman' de Cádiz

"De raíces turcas y australianas, Aysu Çöğür nos trae una fusión tan auténtica como poderosa: jazz, afrobeat y las melodías profundas de sus raíces árabes", anuncian en su Instagram los responsables de esta IV Fiesta Funk 'I'm every woman'. "Su presencia irradia alegría, y su sonrisa contagia a quién sonríe. Pero cuando se sube al escenario… la magia sucede. 'Aysu Live & Funk' es un espectáculo lleno de ritmo, energía y emoción, donde el Turco Funk se mezcla con la pasión y la elegancia de una voz que no deja indiferente a nadie", añaden.

"Ella no necesita presentación… pero se la merece. Porque cuando Mrs Purple sube a la cabina, la pista se enciende. Mrs. Purple es una de las diyeisas más queridas y potentes de la provincia, será la encargada de abrir nuestra Fiesta Funk con toda su magia, ritmo y flow. Desde el primer beat hasta el último temazo… no habrá quien se quede quiet@. Funk, energía y mucha actitud para una noche que promete ser inolvidable. ¿Estás preparad@ para vibrar con ella", invitan los organizadores.

Una imagen de la edición del año pasado. / IEW

"¡Ha llegado el momento de presentar a una mujer que no necesita presentación! Porque seguro que la has visto brillar sobre los escenarios… Ella es pura energía, una showwoman incomparable. Su fuerza, su voz y su presencia hacen de cada actuación una experiencia única. Prepárate para disfrutarla en su versión más funk, porque cuando ella pisa el escenario… ¡nadie queda indiferente! ¡Con todos ustedes, la inigualable, la insuperable Merche Corisco!".

"Hoy le toca brillar a la más joven de nuestras artistas… Una voz que conquista desde la primera nota y una fuerza que no deja a nadie indiferente. Es un auténtico honor tenerla con nosotros en este escenario. Con todos vosotros… Celia Loba".

Otra imagen de la fiesta del años pasado. / IEW

"Continuamos con las presentaciones y hoy toca anunciar a quién cerrará la fiesta de este año y no por ser la última será la menos importante porque cerraremos con broche de oro. Ella es una Dj espectacular que desde que la conocemos no queremos a otra persona para hacernos bailar en cada evento. Romperá caderas y como siempre lo dará todo. Ella es Miss Lunatic", concluyen en las presentaciones.

Las entradas están a la venta de un precio de 20 euros en la Cervecería La Barra, en la Plaza de San Juan de Dios; El 118-La Cervecería del Mercado, en la Plaza de Abastos; el pub La Cara B, en la calle Isabel la Católica, y en el Habana Café, en la calle Rosario. Las personas que viven fuera de Cádiz capital pueden preguntar por WhatsApp al 656 68 95 60.

La fiesta cuenta con la colaboración de Catering El Faro, que gestiona ese espacio privilegiado que es el Baluarte de los Mártires, que garantizará un picoteo de categoría en formato tapas y raciones.