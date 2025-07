Un referente para el campo y para la empresa

Entre 1976 y 1985 millones de españoles asistían cada viernes a un sosegado debate entre contrarios en el programa La Clave, presentado por José Luis Balbín, donde sería impensable que unos hablaran sobre las palabras de otro y, ni mucho menos, que se gritara. Hoy lo que sería impensable es que ese programa tuviera audiencia. En su última temporada, con España ya con medio pie en Europa, Balbín dedicó un programa a Andalucía. Allí estaban Julio Anguita, Sánchez Gordillo y ese fugaz experimento de la derecha llamado Hernández Mancha. Y José Bohórquez. Dijo: “Andalucía conserva una estructura humana apta para hacer un modelo de desarrollo nuevo. Cuando hablo de empresarios, hablo de un colectivo abierto, ni en mi cabeza ni en mi realidad social caben las castas”.

Acababa de resumir su filosofía, la necesidad de un tejido empresarial renovado para transformar Andalucía. En alguna medida, se ha cumplido. Javier Sánchez Rojas, presidente de las cámaras de comercio de Andalucía y vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, recuerda aquella intervención como una revelación y reconoce que siente por él una “admiración reverencial. Es un señor de las organizaciones empresariales, desde la lealtad y la eficacia y la aportación de valor, pero también es un señor de la vida. Ha ocupado mesas de negociación en el sector agroindustrial, en la gestión del agua... Lo importante es esa militancia permanente y todavía con esos 90 años no ha faltado a una sola asamblea y siempre buscando el acuerdo desde el señorío”.

Una intervención en el programa La Clave cambió la imagen del agricultor andaluz

El periodista Ignacio Martínez cubrió desde Bruselas la entrada de España en la Unión Europea y conoció muy a fondo a José Bohórquez, aunque él no estaba en el núcleo duro de las negociaciones, pero sí que ahondó en su papel político en la Transición: “Tenía 41 años cuando en noviembre de 1976 fue uno de los procuradores en Cortes que votaron a favor de la Reforma Política propuesta por el presidente Suárez, que reconocía los derechos fundamentales, legalizaba los partidos y ponía fin al régimen franquista. Cincuenta años después ha cumplido con la voluntad de aquella votación, con su relevante papel en la España constitucional”. Posteriormente, Martínez le siguió como “actor principal de la aparición del empresario como una pujante nueva clase social en el campo andaluz. La democracia, la entrada de España en la Unión Europea, la iniciativa y el libre mercado, fomentaron la investigación y las inversiones. Y los hijos de los antiguos terratenientes se convirtieron en modernos empresarios. Es uno de los principales legados de este destacado protagonista de la Transición”.

Bohórquez, en su decisiva participación en La Clave en 1985

Pedro Gallardo pasó de presidir Asaja Cádiz a saltar a la política con las siglas del PP por su conocimiento de primera mano del funcionamiento de Europa en el sector primario. Ahora es diputado y tiene en Pepe Bohorquez “un referente, no sólo en Cádiz sino a nivel nacional porque era quien representaba a la provincia en el Congreso Agrícola Nacional. Empezó muy joven y con la democracia fue un revulsivo con la fundación de Asaja. Es una persona con la que se aprende muchísimo, sus consejos te enriquecen y siempre ha ayudado desinteresadamente a sus amigos. Sobre todo, es una buena persona”. Pero si hay algo que admira Gallardo de la figura de Bohórquez “es el don de la ubicuidad. No he conocido a nadie así. Tú podías estar en un día en dos o tres sitios distintos y Pepe estaba allí, pero es que a ti no te había dado tiempo estar en otros dos más y él también había estado allí. Y siempre con una sonrisa”.

Para la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, el premio no podía estar mejor enfocado porque “es una persona comprometida con su ciudad, pero siempre silencioso, sin llamar la atención, dedicado a lo que creo que más ama, que es Jerez y su campo. Muy activo, ha estado y está en los principales foros de consulta de las distintas administraciones públicas. Con muchísima elegancia ha buscado lo mejor para la provincia de Cádiz”. Y quiere recordar las que siguen siendo sus dos obsesiones para que el campo sobreviva: el agua y el medio ambiente.

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, no duda en afirmar que “Pepe Bohórquez me lo ha dado todo a mí personalmente y a la organización que presido. A caballo entre Jerez y Madrid y entre Madrid y Bruselas siempre ha defendido los intereses del campo español con una sabiduría y una intgeligencia que siempre agradeceremos. Era quien nos traía a los comisarios europeos para que vieran qué modelo de agricultura teníamos en España. A los foros que no llegábamos, él llegaba. Él se define como algo muy sencillo: un empresario agrícola, por encima de todo. Y nos decía que el modelo de explotación era esa, la del empresario agrario, pequeño o grande, daba igual. Él, en definitiva, nos llevó a la unión de todo el campo español”.

En la mesa electoral de la CEA recibiendo el voto del presidente, Álvarez Colunga, en el año 2000.

Cristóbal Cantos, durante décadas secretario general de Asaja Cádiz, también hace referencia a aquel famoso debate de La Clave, que cambió en buena medida la imagen que fuera de Andalucía se tenía del agricultor andaluz. “Era un momento -explica- en el que el papel de los grandes propietarios estaba siendo profundamente cuestionado. El estatuto abría la puerta a la expropiación de tierras y entrega a cooperativas. Bohórquez defendió con firmeza y respeto institucional los derechos de los propietarios agrícolas. Su liderazgo fue clave para aglutinar a agricultores andaluces preocupados por las expropiaciones arbitrarias. Una de sus cualidades fue participar en el debate público sin caer en la confrontación fácil. Su tono mesurado se ganó el respeto entre sus adversarios. La lucha de Pepe Bohórquez no fue sólo en defensa de los propietarios, sino en favor de una agricultura profesional, tecnificada y sostenible en el largo plazo. Su legado sigue presente en la estructura agraria actual y en cómo se entiende el diálogo con las instituciones”.

El actual presidente de Asaja Cádiz, José Pravia, quiere mencionar al propio Cristóbal Cantos y Eduardo Perea como los más estrechos colaboradoreas en la labor que menciona Cantos. Para Pravia, Bohórquez “es una persona que desde que lo conozco, hace ya muchos años, siempre ha estado muy ligado a todos los movimientos asociativos importantes que se han producido en nuestra época democrática, tanto en la provincia como en Andalucía y en España. Es uno de los artífices de que la agricultura se base en la profesionalidad y en la competitividad si quiere sobrevivir a la globalización. Su trabajo siempre ha consistido en la defensa de los intereses de los hombres y mujeres del campo”.