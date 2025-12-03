El recuerdo al Padre Manuel Galtier 40 años después de su muerte

El 3 de diciembre de 1985 fallecía de manera inesperada el sacerdote Manuel Ignacio Galtier Estudillo, natural de San Fernando y que había sido párroco de San Lorenzo entre otros destinos como la parroquia de Santa María Micaela de Algeciras o el Seminario diocesano. Hoy, 40 años después, la parroquia de la calle Sagasta dedicará una misa por quien fuera su responsable, significando así la huella que dejó y que siguen recordando los asiduos a San Lorenzo.

“Fue un hombre sencillo y sincero, buscador de autenticidad en tiempos difíciles en la Iglesia, en las inmediaciones del postconcilio”, destacan desde la orden de Servitas, donde valoran también que el Padre Galtier “supo acercarse a voces silenciadas y luchó por hacerse presente en vidas oficialmente alejadas”.

“Amante de la vida carmelitana, supo acercar a Santa Teresa a la cotidianidad de muchas personas, fomentando la oración y la formación de los grupos parroquiales. Muchas personas, después de tantos años, siguen alimentándose de su vida y su palabra, que llenó de consuelo muchos corazones doloridos por incomprendidos”, reflejan también en esta corporación del Viernes de Dolores, donde definen al que fuera párroco como un “orador nato, comunicador excelente, y hombre de una caridad infinita, la cual se manifestó en la ayuda a muchas personas, que aún recuerdan cómo los sacó de apuros de todo tipo”.

Por su memoria será aplicada este miércoles la misa de ocho de la tarde, en un año tan especial para San Lorenzo como el 300 aniversario de su apertura y de la fundación de Afligidos.

La misa finalizará con el canto de la Salve en la capilla de Servitas, donde reposan los restos de este sacerdote, “que profesó especial devoción” a la Virgen de los Dolores.