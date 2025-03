Reconvertir los locales en viviendas es "un pequeño parche" pero no una solución final para el presidente de los gestores inmobiliarios de Cádiz

"Una ciudad tiene que contar con locales comerciales, no podemos intentar solucionar el problema de la vivienda con esta reconversión". Esta reflexión es una de las reacciones que Lucas Carrasco, el presidente de GICA (la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la provincia de Cádiz) traslada acerca de las medidas anunciadas por el Ayuntamiento gaditano para afrontar el problema de la vivienda que se ha convertido en la principal preocupación social según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Considera que la reconversión de los locales en los bajos de los edificios en viviendas no son más que "un parche, que no puede ser una solución final".

Otra de las sentencias que deja sobre este tema es que a los pisos turísticos no hay que demonizarlos, "porque no son los culpables del problema que tenemos con el alquiler" y abunda en que es un sector que "ha traído riqueza, ha traído empleo y en muchas capitales donde había edificios que estaban totalmente abandonados se han rehabilitado" gracias a esta actividad. Sí considera positivo que haya una regulación de este tipo de viviendas con fines turísticos con unas mayores tasas impositivas. "Regulación sí, pero no una demonización".

Pero lo que deja claro Carrasco es que hay que buscar soluciones porque "el casting inmobiliario es una auténtica pena social", un problema arrastrado desde hace tiempo que se ha convertido en un "gran problema social, y además muy triste" por el desequilibrio que existe, "con mucha demanda y poca oferta, lo cual ha creado unos precios muy altos, pero podemos decir que todavía tenemos un mercado sólido".

Estas reflexiones las ha compartido Lucas Carrasco este viernes durante la celebración de la 12º Convención que GICA ha celebrado en el Palacio de Congresos de la capital gaditana y que ha reunido a más de 500 profesionales del sector para tomar "la temperatura de cómo está el mercado inmobiliario en la provincia". En este evento se ha analizado la inseguridad jurídica que conlleva la actual Ley de Vivienda y "muchas de las medidas que se han tomado, aunque bien intencionadas, pues no han tenido el resultado que todos esperaríamos", según el presidente de la entidad gaditana.

Entre las soluciones que propone Carrasco "se puede incentivar la salida al mercado de vivienda vacía, se puede activar el suelo, se puede rehabilitar lo que ya se empezó a construir y, sobre todo, se pueden buscar otras medidas para facilitar un alquiler con garantía" como incentivar el alquiler asequible con avales y bonificaciones, ha explicado este viernes. Pero sobre todo incide en la seguridad jurídica necesaria para "el pequeño inversor, que al final es el que tiene más del 90% de la vivienda, no ya solo en la provincia, sino en toda España".

"Hay que tomar medidas muy profundas para darle una solución a esto, primero a corto plazo y después, por supuesto, a largo plazo para la generación que viene", insiste el responsable de los gestores inmobiliarios de la provincia. Además, por mucho que los Ayuntamientos intenten fomentar políticas de vivienda, su alcance siempre será limitado en la actual coyuntura. En palabras de Carrasco, "hay ayuntamientos que sí nos piden ayudas, a efectos estadísticos y en diversas cuestiones, y creemos que al final ese es el camino adecuado, pero desgraciadamente al final los ayuntamientos tienen sus limitaciones" y defienden su papel como intermediarios porque son los que "conocen de primera mano" el sector, de modo que los poderes públicos se apoyen en su análisis a la hora de tomar medidas. "No podemos resolver el problema solo con restricciones o limitaciones de precios. Necesitamos confianza, estabilidad y medidas que animen a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler y a los promotores a construir más viviendas asequibles", concluye Carrasco.