Reconocimiento ciudadano a las personas cuidadoras en Cádiz

La Asociación Faem (Familiares, Allegados y personas con problemas de Salud Mental) organiza esta semana el acto 'Tejiendo redes: reconociendo el valor de los cuidados', con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, dentro de los proyectos de participación ciudadana de este año 2025. El acto tendrá lugar el viernes 12 de diciembre, a las 10.30 horas, en en el salón de usos múltiples de del centro de la Fundación Unicaja de Cádiz.

El objetivo, según informa Faem (la asociación que preside Manuel Mariño), es reconocer y poner en valor, el compromiso, la dedicación y el papel fundamental de las personas cuidadoras: "Haremos una pequeña reflexión sobre el valor social de los cuidados, la importancia de la corresponsabilidad para evitar el desgaste físico, emocional y social, cuando los cuidados recaen sólo en una persona, aumentando la vulnerabilidad a sufrir un problemas de salud mental y desde la perspectiva del género. Y, posteriormente, realizaremos la entrega de los reconocimientos a las personas cuidadoras seleccionadas de las entidades que han querido sumarse al acto".

En esta ocasión y tras dar difusión a entidades de Cádiz, van a participar diferentes asociaciones como Adacca, Afedu, Afemen, Alzheimer , Fedepadual, Lupus y Parkinson Cádiz.