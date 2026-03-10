Quico Rivas, Jesús Ordovás, Ana Curra y un homenaje a Magda Bellotti, en la nueva temporada del Foro Costus de Cádiz

El Foro Costus, el ciclo de conversaciones en torno a la cultura de los años 70 y 80 en España, inaugura su segunda temporada en el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) este jueves, 12 de marzo, a las 20.00 horas con la presentación de la novela inédita hasta la fecha Lo que dura una canción (Colectivo Bruxista), del artista Quico Rivas, a cargo del estudioso y divulgador Fran G. Matute.

Francisco de Rivas Romero-Valdespino (Cuenca, 1953 – Ronda, Málaga, 2008), conocido como Quico Rivas, fue un crítico de arte cuya actividad se desplegó en ámbitos que abarcaron las artes plásticas, la música, la literatura y la agitación política. Rivas formó parte de la renovación cultural que tuvo lugar en Sevilla y Madrid durante las décadas de 1970 y 1980.

El Foro Costus continuará el jueves 16 de abril con otro referente fundamental de la cultura española durante la Transición, Jesús Ordovás, quien presentará su libro Tu pelo no es muy normal (Sílex), escrito junto a dj Floro. El periodista, nacido El Ferrol en 1947, se convirtió en 1979 en codirector, junto a Jose M. Rey y Tomás Fernando Flores, del espacio Diario Pop de Radio 3, y es considerado uno de los principales impulsores del movimiento contracultural en España.

"En Tu pelo no es muy normal, Ordovás y Floro encuentran suficientes fotos y documentos que les han permitido viajar en el tiempo hasta épocas en las que cuatro amigos del barrio madrileño de Las Ventas podían viajar en un Seat 600 hasta Estocolmo, asistir al último concierto de los Byrds en Rotterdam bajo los efectos del LSD, escuchar a un policía holandés cantar Borriquito como tú de Peret y volver vivos y casi sanos a Valencia en un Dos caballos, con el tiempo suficiente para que a uno de ellos le asestaran un navajazo en el corazón. Menos mal que salvó la vida y pudo contar sus andanzas y escribir libros sobre Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bob Marley, John Lennon y otros grandes y no tan grandes monstruos del pop y el rock en las siguientes décadas; e incluso probar el Rock Ácido en California, bailar el glam londinense, volver a jugarse la vida en las cuevas del Rrollo y del punk y vivir todos los cambios musicales y sociales que han hecho del mundo lo que es hoy, un lugar en el que lo mismo pueden clavarte una navaja que cantarte una rumba”, recoge la sinopsis.

El miércoles 20 de mayo, el Foros Costus celebrará un homenaje a otra figura fundamental de las artes plásticas de las últimas décadas, la galerista algecireña Magda Belloti, recientemente fallecida, con la participación de destacados nombres del sector artístico de la provincia. Nacida en Algeciras en 1957 y llegó a ser todo un referente del arte contemporáneo a nivel nacional. En 1982, Belloti inauguró su primera galería en Algeciras, y posteriormente abrió un nuevo espacio en Madrid, en 2001, donde expuso a grandes creadores como Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo o Antonio Rojas. Activa participante en encuentros como ARCO, estaba firmemente comprometida con el asociacionismo en el sector. Socia del IAC, fue fundadora y primera presidenta de la Asociación de Galerías Andaluzas de Arte Contemporáneo y tesorera de la Unión de Asociaciones de Galerías de Arte de España.

Por último, el Foro Costus cerrará temporada desplazándose del ECCO a la Feria del Libro de Cádiz para acoger la presentación del Conversaciones con Ana Curra (Efe Eme) de la periodista Sara Morales, con la presencia de ambas. En este libro, la popular Ana Curra no solo recuerda su trayectoria musical, sino también su azarosa vida personal, con una absoluta sinceridad con la que rompe su hermetismo de años. Por estas páginas desfilan Eduardo Benavente, Alaska, Parálisis Permanente, Seres Vacíos, Carlos Berlanga o Alberto García-Alix, y conocemos de cerca a una compositora e intérprete con formación de pianista en el Conservatorio pero que siempre ha amado el punk y el rock.