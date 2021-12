Queja de hosteleros de Cádiz ante el certificado covid: "Nosotros no somos policías"

Carteles en los establecimientos hosteleros de la capital gaditana anuncian a los clientes que desde este lunes es obligatorio presentar el certificado de vacunación o pasaporte covid para poder permanecer en el interior del local. En un recorrido por algunos bares, restaurantes y cafeterías del centro de la ciudad, destacaban al mediodía que la jornada estaba discurriendo con normalidad.

"No hemos tenido problemas con nadie ni a la hora del desayuno ni, de momento, con las comidas. Todos los clientes nos han mostrado el pasaporte covid en papel o en el móvil", manifestaban en Casa Rafael, situada en la calle nombrada recientemente como Periodista Emilio López (antes Corneta Soto Guerrero), a última hora de la mañana, cuando ya estaba almorzando una familia extranjera.

Lo mismo indicaban en Ninos Café-Restaurante de la calle Columela, donde la mayoría de sus clientes sabían que tenían que mostrar el pasaporte covid si querían consumir dentro del local.

En la Cafetería Sivilah, en la calle Montañés, reconocían que no estaban siendo muy estrictos a la hora de pedir el documento, "sobre todo a las personas mayores, que no han podido descargarlo digitalmente y los centros de salud están a tope porque todo el mundo ha acudido a la vez a solicitarlo".

El responsable de este establecimiento cree que hay clientes a los que les puede sentar mal que se les pida el pasaporte covid, porque ya se encuentran con problemas cuando piden que se pongan la mascarilla. "Te sientes como un portero o un policía", manifiesta. Asimismo, considera que debería ser la Administración la que ponga el personal para exigir el pasaporte covid en la entrada de los establecimientos, "porque vamos a tener que contratar a una persona sólo para eso y nos va a costar el dinero".

El encargado del Bar Andalucía, en la calle Columela, también mostraba su malestar: "Nosotros no somos policías. Parece que la hostelería es la causa del virus. En un supermercado u otra tienda no piden el certificado covid, ¿por qué sí en la hostelería? No entiendo que tengamos que pagar el pato nosotros", se quejaba. En su opinión, esta medida les perjudica porque pierden la clientela que no tiene el pasaporte "y si no todos lo piden, algunos se beneficiarán de esto". Así, sostiene que con esta medida, "aunque no nos cierren la hostelería, nos dejan la puerta encajada para que no entre nadie".

Comentaba que durante la mañana, habían tenido algún cliente reacio "porque hay gente que no entiende que para entrar tenga que enseñar el pasaporte covid", aunque otros lo mostraban sin problemas.

El encargado de este bar insistía en que estaban muy molestos "porque parece que nosotros somos los culpables de la extensión del virus y la hostelería es un establecimientos más. Además, creo que es donde más mimamos a los clientes y donde más cuidamos las medidas porque desinfectamos las mesas y sillas después de cada uso con el detergente más caro, porque no puede ser cualquiera; limpiamos los cuartos de baño con frecuencia, llevando un control, y hemos disminuido el aforo para que haya más distancia entre las mesas".

Deseaba que a partir del 15 de enero, que es la fecha hasta la que está vigente esta nueva medida, "podamos volver a la normalidad".

Por su parte, en la freiduría Las Flores, su encargado aseguraba al mediodía que la jornada estaba discurriendo con normalidad: "Todo el mundo está reaccionando bien cuando le pedimos el pasaporte covid".

Tanto en este establecimiento como en la Cafetería-Bar Las Nieves, ubicada en la plaza Mendizábal, destacaban que no habían podido descargarse la aplicación de la Junta de Andalucía para poder verificar el pasaporte covid de los clientes. Por este motivo, tenían que pedir que les mostraran el DNI junto al pasaporte covid, aunque el propietario de Las Nieves y otros hosteleros a los que preguntamos reconocía su reparo a la hora de pedir el DNI.

"Todo sea por que mejore la situación y nos olvidemos ya de todo esto pronto", expresaba resignado el encargado de Las Flores.