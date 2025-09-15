El puerto de Cádiz acoge por sorpresa a un gigantesco portacontenedores de MSC al detectar una urgencia a bordo

El gigantesco Dubai VII, amarrado en uno de los muelles, el de La Galeona, de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz

El barco MSC Dubai VII no se considera un superportacontenedores, sino un barco portacontenedores construido en 2007. Los superportacontenedores modernos tienen capacidades que superan los 20.000 TEU (unidades de medida de contenedores de 20 pies), mientras que el MSC Dubai VII tiene una capacidad mucho menor, de acuerdo con la clasificación de estos buques.

A pesar de eso no deja de ser un gigantesco buque de carga que se vio en apuros este pasado fin de semana y, tras detectar un problema, al parecer, en el sistema del ancla, optó por la medida más segura que no era otra que buscar un puerto amigo, seguro y con infraestructuras a la altura para hacer una parada y ponerle solución a la avería o al problema.

Y ahí se encontró con Cádiz, ya que el Dubai VII cubre el trayecto entre Valencia y Sines. Para ello, MSC aprovechó su paso por el Estrecho para hacer una paradita en el puerto gaditano aprovechando que había calado suficiente para recibirlo con sus 12,5 metros de casco bajo el mar.

El Dubai VII llegó a Cádiz cargado con unos 6.000 contenedores, una cantidad poco habitual en los tránsitos actuales que se llevan a cabo en el puerto gaditano / Julio González

Llegó a primera hora de la mañana de este sábado pasado, día en el que la ciudad se preparaba para uno de los eventos náuticos más importantes vivido en la ciuad, la regata Globe 40.

De nuevo, una vez más, la ciudad y su puerto demostraron que a pesar de que existan ciertas tensiones internas entre la APBC y algunos de los sectores que conforman la comunidad portuaria, todos buscan lo mismo: el beneficio para el puerto y cualquier motivo o excusa que se pueda traducir en empleo y generación de riqueza para la ciudad y para la Bahía.

Nada más cruzar la bocana del puerto de Cádiz, los remolcadores, prácticos y amarradores lo vieron no sólo como una actuación de urgencia que requería una solución de urgencia sino que, todos a una, vieron que se presentaba una nueva ocasión para demostrar que Cádiz está preparado para eso y para más.

A pesar de todo, no hay nada fácil, se trata de un portacontenedores que llegaba muy cargado, con unos 6.000 cajones, y que buscaba un cantil con espacio suficiente para sus 295 metros de eslora y con profundidad suficiente para sus casi 13 metros de calado, y que, encima, tuviera capacidad y experiencia en el tipo de arreglos a los que había que someter a la embarcación.

La propia factoría de Navantia en Cádiz reconocía a ete periódico que su plantilla no iba a intervenir directamente en la reparación que requería el Dubai VII, no porque se negaran, por supuesto, sino porque se da la circunstancia de que MSC tiene ya tejido un entramado después de los muchísimos años que viene operando en Cádiz y tiene contactos más que suficientes para encontrar a alguna empresa del sector que le pudiera echar el cable y solucionarle el problema que traía para que, lo antes posible, pudiera poner rumbo a Sines, donde ya lo esperan con los brazos abiertos. Es fácil pensar que muchas de las mercancías que transporta este buque saldrán desde Sines rumbo al Nuevo Continente. Y cabe recordar que Cádiz peleó en sus tiempos por quedarse con esta línea con Sines pero se quedó la cosa en el camino.

Pero las circunstancias mandan y, al final, el MSC Dubai VII, al menos en este trayecto no ha tenido más remedio, por las circunstancias, que parar en Cádiz, aunque sea debido a un problema técnico que no conlleva peligro ninguno sino que, al parecer podría estar relacionado con la cadeja del ancha, algo que se puede reparar perfectamente en cubierta sin necesidad de que el buque tenga que entra en el dique, algo que habría sido más difícil de encajar a la vista de que la factoría de reparaciones de Navantia-Cádiz anda siempre hasta los topes y que, para colmo, anda entremetiendo entre los encargos labores de mantenimiento de sus distintos diques para seguir estando en los primeros puestos de las mejores factorías de reparaciones del mundo entero.

Sobre el Dubai VII decir que es gigantesco pero no se considera un megabuque portacontenedores, ya que esta catalogación se guarda para embarcaciones con capacidad para más de 24.000 TEUs. Los megabuques portacontenedores se definen por su gran tamaño y la capacidad de transportar más de 24.000 contenedores equivalentes a veinte pies (TEU) en un solo viaje. Y este buque que, por accidente, recalaba este fin de semana en Cádiz tiene capacidad para algo más de 6000 contenedores de los grandes (de los de 20 pies normales) o 3000, si se tratan de cajones de mayor tamaño (40 pies).

En los momentos en los que esta información estaba siendo editada, el Dubai VII permanecía aún en La Galeona y nadie pudo confirmar a este periódico ni la naturaleza del problema que le trajo a Cádiz ni sobre el tiempo que se iba a llevar aquí atracado. Todo depende de la magnitud del problema y del tiempo que requerirá. Mientras tanto, el gigantesco portacontenedores sigue luciendo en una futura terminal, aunque en crecimiento, creada para cobijar a buques como éste y a los megaportacontenedores de casi última generación.