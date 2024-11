El puerto de Cádiz renueva la concesión de la estación de mercancías de Jerez

Adif ha adjudicado a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) el arrendamiento de 14.618 metros cuadrados de espacios e instalaciones en la terminal multimodal de transporte de mercancías de Jerez para la prestación de servicios de logística de UTI (Unidades de Transporte Intermodal) como terminal de carga intermodal. El objetivo es dinamizar la actividad del centro, al tiempo que se potencian los tráficos ferroviarios de mercancías.

El arrendamiento comprende tres espacios: una zona de operaciones compuesta por suelo adoquinado, con una superficie de 12.500 m²; otra con una superficie de unos 1.000 m², con uso exclusivo de la vía 8, con una longitud útil de 334 m; y una más de 1.116 m² de superficie y uso exclusivo de la vía 10 (longitud útil de 372 metros).

El contrato, con una duración de 2 años (prorrogable por un año adicional, previa solicitud del adjudicatario), ha sido adjudicado a la APBC por importe de 260.779,2 euros, incluyendo una renta variable según compromiso mínimo de actividad.

Terminal de transporte de mercancías de Jerez

La terminal de transporte de mercancías de Jerez de la Frontera dispone de 162.000 metros cuadrados de superficie. Situada a 4 kilómetros al norte de la población, en la pedanía de Guadalcacín, tiene acceso por carretera desde la N‐IV por el oeste y por la AP‐4 por el este y está conectada a la línea de ferrocarril Sevilla-Cádiz.

Cuenta con dos vías electrificadas de 702 y 639 metros para las operaciones de formación de tren y dos vías no electrificadas de 555 y 595 metros para la carga y descarga de mercancía.

Hace ya unos meses que el puerto de Cádiz, con Teófila Martínez al frente, ha logrado el impulso definitivo al proyecto del trazado ferroviario de La Cabezuela, que pronto podrá ver pasar el tren. Y no sólo se podrá ver pasar el ferrocarril en dársena portuaria de Puerto Real, sino que está ya todo listo para que se licite, por fin, el trazado de las vías que tendrán que atravesar la Carretera Industrial para llegar hasta la nueva terminal de contenedores, que aún aguarda sin uso a pesar de los muchos millone que lleva encima.

Con todo esto, Teófila Martínez demostró que no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados a la espera de ver los trenes pasar por las puertas de su puerto. Así que sabiendo que el tren tardará a llegar a la terminal de contenedores de Cádiz más de lo deseado por culpa de que el tren tendrá que pasar por encima de un túnel que aún no está construido y que tardará en verle el fin a su obra al menos un año y medio, ha optado por asegurarse la estación intermodal de Jerez para, así, no quedarse sin un ferrocarril que evite la asfixia de sus muelles.

Cabe recordar que el puerto de Cádiz se quedó sin salida por ferrocarril hace 15 años. En 2008 atravesaba la plaza de Sevilla uno de los últimos trenes que cubría, sobre todo, las necesidades que generaba nuestra relación con las Islas Canarias en cuestiones tan básicas como el correo.