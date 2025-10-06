El puerto de Cádiz espera este martes el atraque de cuatro cruceros, la mayor concentración del mes de octubre

Después del mes de abril, el recién estrenado octubre llega con la previsión de la llegada de 45 cruceros al puerto de Cádiz, cuatro más que en el mismo mes del año pasado. Es una tónica singular en un año en el que precisamente se espera que finalice después de Navidad con un balance mínimamente en negativo con respecto al período anterior debido a circunstancias variadas como podrían haber sido la mala climatología o en conflicto laboral en Navantia que llegó a afectar de lleno el tránsito de barcos turísticos en navieras que se vieron obligadas a eliminar de manera transitoria Cádiz de sus rutas.

Pero, puestos a mirar hacia delante, nos encontramos en un mes en el que se esperan un total de 45 buques turísticos, según las previsiones que las propias consignatarias van alimentando en la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC). Estas cifras podrán verse alteradas, casi siempre a la baja, porque no se tratan de reservas sino simplemente de previsiones que pueden cumplirse o no, sin que haya que observar el dato como éxito o fracaso de un mes en concreto.

El crucero 'Sirena', durante una estancia en el vecino puerto de Sevilla / Juan Carlos Muñoz

Son orientativas, pero el sector de los cruceros ha demostrado en múltiples ocasiones su volatilidad y que tiene una piel muy muy fina. Tanto que es capaz de cambiar una ruta sobre la marcha por el simple hecho de preveer algún problema en la estancia en el puerto siguiente o bien por cualquier previsión de inclemencia meterorológica que pudiera alterar el bienestar de sus clientes. Y esto trae a colación que este tipo de clientela, el que opta por los cruceros como medio para tomarse unas vacaciones es también muy delicado en general y no se muestra dispuesto a aguantar nada o casi nada que le pueda alterar su idílica estancia a bordo de un crucero en el que se ha gastado un dinero considerable.

El caso es que, según esas previsiones, este martes se espera la llegada de cuatro cruceros que coincidirán en el puerto de Cádiz a partir de las once de la mañana.

El Crystal Symphony, durante una estancia en el puerto de Malaga / M.H.

No es que todos lleguen a la misma hora, sino que el más rezagado llegará a esa hora. Los otros tres casi madrugarán, dos de ellos, algo menos. De hecho, a las seis de la mañana será el MSC Música, que visita de nuevo Cádiz convirtiéndose así en uno de los más asíduos en los cantiles gaditanos, al igual que ocurre con otros buques turísticos de esta naviera que tan buena relación guarda con la ciudad tanto desde el punto de vista de los cruceros como desde el aspecto de tráfico de mercancías. Esta naviera ha demostrado ya en muchas ocasiones su pasión y su fidelidad por Cádiz.

El MSC Música llegará bien tempranito procedente de Málaga y aquí permanecerá hasta las seis de la tarde, momento en el que pondrá rumbo a Lisboa. De esta manera vuelve a cumplirse el triángulo más que consolidado entre Málaga-Cádiz-Lisboa en las rutas de muchas de la navieras que tienen a Cádiz en su punto de mira.

A las ocho de la mañana coincidirán en la bocana del puerto de Cádiz dos cruceros, el Marella Voyager y el Crystal Symphony y tendrán que llegar ambos a un acuerdo (algo que habitualmente no es necesario porque al final, lo normal es que se adelanten a su hora esperada) porque tienen su horario previsto de llegada a las ocho de la mañana: El Marella Voyager y el Crystal Symphony, uno consignado por Intercruises y el otro por Pérez y Cía.

El Marella Voyager es un crucero de Marella Cruises que se unió a la flota en 2023, es el barco más nuevo de la compañía, construido en 1997 y recientemente reformado para Marella. Tiene 14 cubiertas, puede acomodar a 1.912 pasajeros en 952 camarotes y ofrece servicios de todo incluido, incluyendo vuelos, comidas y bebidas.

Este buque, que cuenta con una eslora de 262 metros de longitud permanecerá en la capital hasta las cinco de la tarde, momento en el que dirigirá su proa hacia Málaga, ya que llegará a Cádiz procedente de Gibraltar, otro de los lugares cercanos a Cádiz preferido por las navieras por distintos factores, entre los que destacan el hecho de que sus casinos de abordo puedan permanecer abiertos incluso estando atracado el buque en el muelle, algo que no ocurre en puertos como el de Cádiz, o bien porque las navieras aprovechan su paso por Gibraltar para abastecerse de combustible a un precio menor del habitual.

A las ocho de la mañana, o en torno a las ocho, se espera que entre también en el Muelle Comercial de Cádiz el Crystal Symphony, un crucero de lujo de la compañía Crystal Cruises que fue renovado en 2023, reduciendo su capacidad a 606 pasajeros para ofrecer una experiencia de ultra lujo con alta ratio de espacio por huésped, gastronomía excepcional y amplias instalaciones de bienestar y entretenimiento. Ofrece un ambiente elegante con suites exclusivas, restaurantes gourmet, spa, clases de golf y un servicio atento en destinos icónicos del mundo.

El más tardío será el Sirena, que cuenta con la peculiaridad de que protagonizará un "overnight", es decir que pasará la noche atracado en el Muelle, algo que aumenta el impacto económico de su estancia, no sólo porque aumentan de manera exponencial las tasas que tiene que pagar a la APBC y a la consignataria sino poque sus pasajeros pueden permitirse un ritmo distinto al habitual, cuando un crucero tiene una estancia de13 o 14 horas.

Esta circunstancia les permite que sus pasajeros no tengan que elegir entre hacer una excursión y poder conocer el centro histórico de la ciudad de Cádiz, ya que este "overnight" les permite tener un horario abierto para regresar a bordo por la noche, permitiéndoles también vivir la ciudad una vez que el luna se encarga de alumbrar las calles de la ciudad.