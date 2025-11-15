El puerto de Cádiz espera a cerca de 9.000 cruceristas entre el domingo y el lunes

El puerto de Cádiz espera entre el domingo 16 y el lunes 17 de noviembre la llegada de más de 8.800 cruceristas, aunque la práctica totalidad de estos turistas pisarán Cádiz ya el lunes.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz y de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, recabados por Europa Press, casi 800 pasajeros extranjeros arribarán a la capital en dos cruceros de lujo, el 'Wind Surf' y el 'Silver Ray', uno procedente de Málaga y el otro de Gibraltar, y ambos en dirección a Lisboa (Portugal).

El lunes 17 de noviembre serán 8.000 los turistas que desembarcarán en el puerto gaditano, también repartidos entre dos cruceros.

En concreto, lo harán a bordo del 'Iona', de la naviera P&O Cruises, con un pasaje estimado de 5.200 personas, y en el 'Celebrity Equinox', de Celebrity Cruises, una subsidiaria de Royal Caribbean Group, con algo más de 2.800 turistas.

Ambos cruceros entrarán en puerto el lunes a las 07,00 horas, y se espera que permanezcan en los muelles gaditanos hasta que zarpen a las 18,00 horas rumbo a la capital lisboeta.

Para este mes de noviembre, la Autoridad Portuaria tiene previstas 40 escalas en el puerto de Cádiz, de tal forma que hasta este lunes habrán sido ya 25 las escalas recibidas, más del doble de lo estimado. Ya para diciembre, se espera la llegada de 23 escalas entre el 1 y el 27.