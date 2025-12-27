El puerto de Cádiz cierra el año con dos cruceros y afronta enero con siete escalas programadas

El Aida Diva será uno de los primeros buques que visitará Cádiz a lo largo del mes de enero

El puerto de la Bahía de Cádiz despedirá el año con la llegada de dos cruceros el próximo 27 de diciembre, antes de iniciar el nuevo ejercicio con un mes de enero que mantendrá un ritmo sostenido de escalas, según las previsiones oficiales facilitadas por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

Las últimas escalas de 2025 estarán protagonizadas por los buques Amadea y Ambition, que coinciden este sábado en la capital gaditana en una jornada de intensa actividad portuaria. El Amadea, con 388 pasajeros, mayoritariamente de nacionalidad alemana, tenía prevista su llegada a las 08.00 horas y su salida a las 18.00 horas, con atraque en el Muelle Ciudad. Por su parte, el Ambition, con 1.202 pasajeros, en su mayoría procedentes del Reino Unido, tenía previso arribar a las 05.00 horas y tenía programado permanecer en el puerto gaditano hasta las 20.00 horas, atracado en el muelle Alfonso XIII.

Estas dos escalas permiten cerrar el año manteniendo el flujo de visitantes en la ciudad, con impacto directo en el comercio local, la hostelería y la oferta turística, especialmente relevante en fechas navideñas, cuando Cádiz refuerza su atractivo como destino urbano.

Tras este cierre de ejercicio, la actividad crucerística volverá a activarse de forma inmediata en el mes de enero. Según el calendario que maneja la APBC, el primer mes del año contará con siete escalas confirmadas, repartidas a lo largo de todo el mes y con presencia de buques de gran eslora y navieras internacionales.

El calendario de enero se abrirá el 3 de enero con la escala del Ambition, procedente de Gibraltar y con destino Portimao, con llegada a las 07.00 horas y salida a las 18.00 horas. El 9 de enero llegará a Cádiz el Balmoral, que arribará desde Southampton y partirá hacia Gibraltar, permaneciendo en puerto entre las 09.00 y las 22.00 horas.

El Celebrity Infinity tendrá una presencia destacada en el mes, con dos escalas, los días 11 y 23 de enero, en ambos casos procedente de Tánger y con destino Málaga, con estancias comprendidas entre las 08.00 y las 17.00 horas. Entre ambas visitas, el 12 de enero, atracará el AIDAdiva, que llegará desde Palma de Mallorca y continuará viaje hacia Lisboa.

La segunda quincena del mes incluirá además la escala del Spirit of Adventure, el 16 de enero, procedente de Arrecife de Lanzarote y con destino Portsmouth, mientras que el mes se cerrará el 31 de enero con la llegada del Viking Saturn, que arribará desde Argel y partirá hacia Málaga, con una estancia prolongada entre las 07.00 y las 19.00 horas.

Este calendario confirma que el puerto de Cádiz mantiene una posición consolidada dentro de las rutas de cruceros del Atlántico y el Mediterráneo, permitiendo prolongar la actividad turística más allá de la temporada alta y reforzar su papel como motor económico y turístico de la ciudad y la provincia.