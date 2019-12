El puerto de Cádiz espera para 2020 otro gran año de escalas de cruceros

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) espera superar por tercer año consecutivo la barrera de los 320 cruceros a lo largo de 2020. Esta nueva medalla de oro indica que Cádiz se ha establecido ya de manera permanente entre los grandes.

La ubicación del puerto de Cádiz uniendo el Atlántico con el Mediterráneo y, a su vez, América, Europa y África otorga a esta ciudad una situación estratégica no sólo como punto de escala turística sino también como primer puerto de amarre tras las largas travesías por el Atlántico desde las lejanas américas.

La APBC no contaba aún con el listado definitivo con nombres de buques y navieras pero sí tenía ya contabilizado el anuncio de 322 escalas de crucero para 2020, lo que supondría consolidar el volumen de tráfico de los dos últimos años.

En 2018 se superaron por primera vez las 300 escalas, con 322, y en 2019 se espera cerrar el ejercicio con 323. Si se cumplen las previsiones para 2020, prácticamente la mitad de los días del año no habría ningún crucero, 115 días habría un solo barco, 57 días se esperan 2 cruceros, 20 días coincidirán 3 buques y 9 días compartirán escalas 4 trasatlánticos al mismo tiempo.

Con este nivel de actividad, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz considera en una nota remitida a este periódico que aún queda margen para crecer sin saturar a la ciudad, de forma sostenible y asimilable por el entorno.

Un año más, las grandes navieras mundiales tienen a Cádiz en cuenta a la hora de elaborar sus rutas. Así, Costa Cruceros contará con el puerto gaditano para más de una docena de amarres a lo largo del año que viene y dejará ver por aquí su Costa Favolosa, su Costa Fascinosa, el Costa Fortuna, el Costa Mágica o el Costa Luminosa, todos ellos dotados de gran majestuosidad y belleza.

A su vez, MSC sigue confiando en Cádiz a la hora de diseñar sus rutas y amarrará en el puerto gaditano su Poesía, Spledour, Orchestra, Fantasía, Seaview, Preziosa, Seaside.

Pullmantur no sólo visitar nuestros astilleros a lo largo de 2020 sino que también amarrará algunos de sus buques en Cádiz. Concretamente será el Monarch, que visitará la ciudad en mayo y septiembre.

Pero el gigantismo de los buques de la Royal Caribbean vuelven un año más a demostrar que cuentan con el puerto gaditano y y pasarán por Cádiz, por ejemplo su Explorer of the Seas, uno de los buques más grandes del mundo o el Anthem of the Seas, un crucero de clase cuántica propiedad de Royal Caribbean International y el segundo barco de su clase.

Es digno de mención que el puerto de Cádiz se ubica en la ruta de los trasatlánticos que dan la vuelta al mundo. Por ejemplo, el 27 de agosto , la naviera Regent dejará ver por aquí el Seven Seas Navigator, en un trayecto que nace en Nueva York y muere en Barcelona, después de 75 días de navegación.

En su nota, la APBC recuerda el importante impacto económico que los cruceros dejan en el entorno y que, según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región, el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros, por lo que el impacto anual ascendería a 18 millones de euros.

En el caso del puerto base, el gasto asciende a los 200 euros, de ahí el interés tanto de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) como del sector en avanzar en este objetivo.

Otra aportación importante del sector crucerístico desde el punto de vista económico y social es la actividad de reparación de cruceros desarrollada por Navantia, que repercute no sólo en generación de empleos directos e indirectos en la factoría e industria auxiliar, sino también, en la restauración y comercios de Cádiz, que atienden a los tripulantes y trabajadores que viven en la ciudad mientras se producen los trabajos de reparación.