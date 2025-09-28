Así se pudo ver en directo el espectáculo de clausura de Cádiz Romana

Las imágenes de "Foedus, Gaditanorum", el espectáculo de clausura del festival Cádiz Romana en las Puertas de Tierra

El espectáculo 'Foedus Gaditanorum', dirigido por Juan Sebastián Domínguez, supuso el colofón anoche del programa cultural Cádiz Romana que durante estos días ha puesto de relieve la importancia del pasado romano de Gades. Eduardo Guerrero y Pasión Vega escenificaron la transición entre Gadir (de la época fenicia de la pasada edición de 'Orgullos@s de nuestra historia' y Gades) ante una abarrotada plaza de la Constitución y Puerta de Tierra y ante un faro que deslumbró a los asistentes. Junto a ellos, otros nombres como Marta Ortiz, Sergio Torrecilla, José Flor, Susana Rosado, Sol Sáez y Jaime García, que encarnaron a los principales protagonistas.

A ellos se le sumó además un centenar de coristas de los grupos de Luis Rivero-el director musical-, los Estudiantes, Pedrosa y David Fernández, y del coro de Nandi Migueles, una Escolanía de niños y niñas de la ciudad, así como una selección de más de 40 bailarines y bailarinas que acompañarán a Eduardo Guerrero.

En total, unos 500 participantes que participaron en una espectacular clausura.

Onda Cádiz retransmitió en directo la representación. Aquí puedes verla de nuevo si no pudiste este sábado.