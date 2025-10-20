El público podrá ver en directo la restauración de la Maqueta de Cádiz

La Maqueta de Cádiz en el Museo de las Cortes.

El Museo de las Cortes inicia este martes 21 de octubre los trabajos de conservación de la Maqueta de Cádiz. Los días que se realicen estos trabajos de restauración y conservación, el equipamiento cultural permanecerá abierto, por lo que el público visitante podrá ser testigo de las labores que desarrollará el restaurador-conservador Pedro Macías. De este modo, los visitantes podrán conocer cómo se desmonta la Maqueta de Cádiz y la disposición del caserío para su restauración y conservación. Asimismo, se visitará la base o plancha del modelo de Cádiz con sus listones de madera que permite conocer el viario, los espacios donde de ubican las manzanas de las viviendas y los desniveles del terreno.

Estos trabajos de conservación y restauración se van a realizar en el total de los 25 metros cuadrados que es la superficie que ocupa la Maqueta. En total son 350 piezas desmontables que están agrupadas en 305 bloques. Los trabajos de limpieza y conservación se extenderán hasta el 25 de noviembre de 2025.

Los trabajos que se realizarán serán: el desmontaje de todos los módulos, de las plataformas perimetrales y rosa de los vientos y su limpieza integral para la retirada de la eliminación del polvo ambiental depositado; el estudio individualizado de cada uno de los módulos y consolidación de piezas desprendidas (casetas, árboles, balcones, pináculos, etc.) y de posibles desperfectos como desencolados y restitución de elementos para la integridad de la pieza; la limpieza de la superficie plateada del mar, eliminación de polvo y restitución puntual del plateado; el tratamiento superficial de protección de las maderas y tratamiento preventivo antixilófagos; el tratamiento de conservación preventiva del interior, reverso y soporte de los paneles, así como el montaje final del conjunto de los módulos y plataformas desmontadas.

Dada la importancia y complejidad del bien mueble sobre el que se va a intervenir, los materiales a emplear en el proceso de intervención serán fieles al tratamiento de restauración usado en otras intervenciones.

Una vez finalizados los trabajos se celebrará una conferencia sobre la intervención realizada. Dicha conferencia mostrará imágenes donde se recojan los trabajos realizados. Durante las acciones de conservación estará cerrada al público la Sala ‘Cortes de Cádiz’, al estar ocupada por el caserío de la Maqueta de Cádiz.

Exposición de las piezas más emblemáticas

El Museo de las Cortes realizará, de manera paralela a los trabajos de restauración-conservación, varias exposiciones en las que la ciudadanía podrá visitar de cerca las piezas más emblemáticas. Los principales edificios relacionados con la Constitución de 1812, torres miradores, espacios relacionados con el recinto amurallado, edificios religiosos y otras piezas de gran belleza como el Castillo de la Villa, el Ayuntamiento y la Iglesia de San Juan de Dios y la magnífica capilla con retablo en plata del Castillo de Santa Catalina que fue descubierta en los trabajos de conservación del año pasado.

Las diversas piezas de la Maqueta de Cádiz serán expuestas conforme al siguiente calendario:

PRIMERA EXPOSICIÓN. EDIFICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

Oratorio de San Felipe Neri, Plaza e Iglesia de San Antonio, Iglesia del Carmen, Aduana, Hospicio y Hospital de Mujeres

Del 24 al 28 de octubre de 2025

SEGUNDA EXPOSICIÓN. TORRES MIRADORES.

Palacio de los Marqueses de Recaño y Torre Tavira, Casa de las Cuatro Torres, Casa de las Cinco Torres y otro inmueble con torre-mirador de sillón.

Del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2025

TERCERA EXPOSICIÓN. ESPACIOS DEL RECINTO AMURALLADO.

Frente de Tierra con el Baluarte de San Roque y el de Santa Elena (se podrá visitar instalado en la Maqueta con la peculiaridad que mientras dure los trabajos de conservación se podrá disfrutar del diseño de los glacis que estarán al descubierto), Castillo San Sebastián, Castillo de Santa Catalina y Puertas del Mar.

Del 4 al 6 de noviembre de 2025

CUARTA EXPOSICIÓN. EDIFICIOS RELIGIOSOS.

Catedral Nueva, Convento de los Descalzos, Iglesia y Convento de San Francisco e Iglesia de Santa Cruz.

Del 7 al 10 de noviembre de 2025

QUINTA EXPOSICIÓN. OTROS EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS.

Ayuntamiento e Iglesia de San Juan de Dios con la Capilla de Nuestra Señora del Pópulo, Pabellón de Ingenieros, Castillo de la Villa y módulo 245 de especial interés al tener un texto escrito a lápiz en su base cubierto de lámina de acetato.

Del 11 al 13 de noviembre de 2025