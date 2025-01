El PSOE señala que el alcalde de Cádiz "prioriza el negocio inmobiliario por encima del derecho a una vivienda digna"

El secretario general del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, ha criticado los últimos anuncios urbanísticos del alcalde de Cádiz, Bruno García, acusándole de "priorizar el negocio inmobiliario y turístico por encima del derecho de los gaditanos a acceder a una vivienda digna y del desarrollo sostenible de la ciudad".

Ortega se ha referido al anuncio de modificación del PGOU respecto del polígono exterior de Zona Franca , “lo que significaría una recalificación en beneficio de privados, que pasarían de tener suelo industrial a un suelo residencial de mucho más valor”, lo que a juicio del secretario general de los socialistas gaditanos constituiría un nuevo episodio de "especulación urbanística" que además "restaría oportunidades para el desarrollo económico de la ciudad y no soluciona el problema real de dificultad de los gaditanos para acceder a una vivienda".

También se refiere Ortega a la anunciada subasta del solar de casitas bajas, como un nuevo ejemplo "de la estrategia municipal de favorecer el negocio privado con la vivienda, deshaciéndose de suelo público sin necesidad y sin que quepa la justificación de necesitar financiación para otras promociones, porque como todo el mundo sabe el Ayuntamiento ha dispuesto el pasado 2024 de millones de euros que ha preferido destinar a los bancos antes que a las necesidades de los gaditanos”.

“En lugar de promover medidas efectivas como aumentar el parque público de viviendas en alquiler, mejorar la ordenanza municipal de alquiler, intervenir sobre las viviendas vacías o establecer una moratoria para nuevas licencias de viviendas turísticas en toda la ciudad; el Ayuntamiento opta por alimentar la especulación y perpetuar un modelo que solo beneficia a unos pocos, dejando a la mayoría sin soluciones reales”, afirma Ortega.

Por otra parte, el también concejal socialista en el Ayuntamiento gaditano rechaza la comparación que el equipo de gobierno viene realizando con Navalips para defender su fallida política de vivienda. “Bruno García no puede pretender que la ciudadanía confunda sus ocurrencias especulativas con proyectos estratégicos como Navalips. Navalips no era suelo industrial, como sí lo es el recinto exterior y donde el PP proyectaba una plaza de toros; el PSOE con el impulso desde Zona Franca ha proyectado más de 800 viviendas, yendo al máximo de vivienda pública que permite la normativa urbanística andaluza, teniendo en cuenta que una parte de los propietarios son privados, un circunstancia que no se da en Náutica, que al ser íntegramente público podría destinarse en su totalidad a vivienda pública, pero que por desgracia el alcalde defiende que la Junta lo venda a privados para hacer caja a costa de nuestra ciudad”, ha afirmado Ortega.

El líder socialista también ha señalado que, en lugar de "justificar su inacción con excusas", el alcalde "debería exigir a sus compañeros de partido en la Junta de Andalucía que completen la tramitación administrativa de proyectos fundamentales para Cádiz, como Navalips, que sigue bloqueado". "Lo mismo que ocurre con el nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia o Valcárcel: proyectos que podrían transformar la ciudad y mejorar la vida de sus habitantes, pero que el PP en la Junta sigue paralizando sin justificación", ha aseverado Ortega.

Bloqueo a la vuelta de Ciencias de la Educación

Asimismo, Ortega ha recordado el "bloqueo" del alcalde a la vuelta de Ciencias de la Educación a Valcárcel, una decisión que, junto con la pérdida de suelo público para vivienda en Náutica, "desmantela el cinturón universitario que podría diversificar las opciones económicas de la ciudad, generando conocimiento y riqueza". "El Partido Popular está apostando únicamente por un turismo descontrolado y la especulación inmobiliaria, sin plantear ninguna otra iniciativa que genere economía y empleo para Cádiz", ha señalado.

Por último, el secretario general del PSOE ha puesto en contraste estas políticas municipales con las medidas del Gobierno de España para garantizar el derecho a la vivienda y combatir la especulación. Entre las iniciativas anunciadas ha destacado: legislar para que toda vivienda pública construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública, asegurando que no pueda ser objeto de especulación; reducir los impuestos a los alquileres residenciales para fomentar precios asequibles, al tiempo que se incrementan los impuestos sobre los pisos turísticos, regulando su impacto en el mercado; y lanzar un plan de rehabilitación de viviendas vacías para ponerlas en el mercado a precios asequibles y aumentar la oferta de alquiler para las familias que más lo necesitan.

"Frente a las decisiones de un alcalde que deja la ciudad a la deriva, fiándolo todo al turismo y la especulación, el Gobierno socialista apuesta por soluciones reales: garantizar que la vivienda pública siga siendo pública, frenar la burbuja turística y poner en valor el patrimonio habitacional de las ciudades. Cádiz necesita políticas que beneficien a su gente, no a unos pocos privilegiados. Y para que proyectos como Navalips o Valcárcel avancen, hace falta voluntad política, algo que el PP en la Junta y el Ayuntamiento parece no tener", ha concluido Ortega.