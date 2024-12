El PSOE relata las "sombras y mentiras" de la gestión de Bruno García como alcalde de Cádiz en 2024

“Sombras y mentiras”. Este puede ser el titular del negativo balance que el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha realizado sobre el trabajo realizado por el equipo de Gobierno de Bruno García en este año que termina.

Torres quiso enumerar las “sombras”, pues las luces “solo se pueden ver en Navidad, aunque en muchos barrios falle el alumbrado ordinario”. Entre lo sombrío, los pliegos pendientes como el del servicio de Ayuda a Domicilio, “que sigue paralizado”, el de parques y jardines, el de seguridad municipal “que empeorará las condiciones laborales”, el de transporte urbano, el del pabellón Portillo o el de la limpieza, para el que el alcalde es "incapaz de dar respuesta un año y medio después de llegar al cargo, estando la ciudad más sucia que nunca”.

El portavoz municipal del PSOE mencionó los proyectos sin resolver de la Junta de Andalucía en la ciudad, que, a su juicio, “están más lejos que antes de llegar Bruno”. Manifestó que el alcalde “es el mejor aliado de la Junta y de su partido para paralizar los proyectos de la ciudad como la Ciudad de la Justicia, el hospital o Valcárcel”, merced a una actitud “sumisa”. Como ejemplo dijo que sobre Valcárcel “al alcalde todo le vale, lo mismo una facultad de 3.000 alumnos que una de 300”.

Torres relató “mentiras” del equipo de Gobierno, entre ellas la “inexistencia de un plan funcional del nuevo hospital” o la “inutilidad del protocolo entre Ayuntamiento y Diputación para construir el pabellón Portillo”, añadiendo un “vacío” protocolo de la integración del puerto en la ciudad “en el que no hay obligaciones para ninguna de las administraciones implicadas”.

Sobre la vivienda recordó que la totalidad de las anunciadas “ya estaban proyectadas por el gobierno anterior” y criticó que Bruno García evite hablar “del compromiso electoral de ejecutar 3.522 viviendas que el PGOU permitía”, y que “no estarán a buen seguro en 2027”. Añadió en relación a las viviendas de uso turístico “se muestra timorato y sin decisiones valientes”, cuando debería “paralizar de manera inmediata todas las licencias en toda la ciudad”. Lamentó que el alcalde sea “incapaz de exigirle a la Junta la implantación de la tasa turística”.

El precio del agua: "un regalo de Navidad"

Óscar Torres desenvolvió “un regalo de Navidad” del equipo de Gobierno, que no es otro que “una subida del precio del agua que será histórica” y que “se verá mes a mes cómo afecta a las familias más necesitadas”. El portavoz socialista explicó que la subida de la tarifa “responde a la necesidad de mejoras de infraestructuras de Aguas de Cádiz, que no tiene fondos para ello”, apuntando que nunca se debería haber llegado a esta situación “si la Junta de Andalucía no hubiera dejado de ejecutar 250 millones en infraestructuras en la provincia desde 2019”.

Defendió actuaciones del Gobierno central en la capital gaditana, como la iniciativa de la Zona Franca de facilitar para la ciudad los terrenos de Navalips, donde se harán viviendas, la rehabilitación del conjunto amurallado, la apertura del castillo de San Sebastián o el mantenimiento de las ayudas al transporte público.

Afirmó que Bruno García “está alejado de las necesidades de la ciudad y centrado en cambios de nombres de calles o del estadio, abriendo un debate que estaba absolutamente cerrado”. “Está en muchas fotos, muchas inauguraciones, muchos saraos, pero no está en la gestión”, concluyó.