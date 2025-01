El PSOE sobre el presupuesto de 2025: "Son el modelo del PP que tanto daño le están haciendo a Cádiz"

El PSOE considera que el presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz para 2025, cuyo borrador ha presentado este martes el alcalde, Bruno García, insisten en "el modelo del PP que tanto daño le está haciendo a Cádiz". Unas cuentas continuistas que siguen reflejando "la opción de venta del Campo de las Balas", que sigue sin atender la demanda de municipalización de servicios como el de Ayuda a Domicilio o que incorporan "el capricho de la pérgola, un absoluto fracaso que le seguirá costando dinero a los gaditanos". "Un millón de euros en 2025", en concreto, ha recordado el PSOE que se ha reservado de los presupuestos para el arreglo de este equipamiento anexo al Parque Genovés, dentro del capítulo de inversiones.

Este ha sido el primer balance realizado por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Torres, y por el secretario general de los socialistas gaditanos y concejal, José Ramón Ortega. Además de estas primeras críticas, ha recordado Torres que en el presupuesto de 2024 apenas se han materializado los acuerdos alcanzados por el PSOE con el equipo de gobierno y que provocaron que este grupo se abstuviera en la votación "a cambio de que Bruno García incluyese partidas destinadas a temas de especial interés como fueron la reurbanización de la avenida de Portugal, la reparación de acerados, un plan de asfaltado, programas de ayudas para la rehabilitación de edificios o la habilitación de una biblioteca sala de estudio en La Laguna". “En total fueron 13 las aportaciones realizadas por el PSOE para el 2024 con un valor aproximado de 3,5 millones de euros y en la reunión de hoy ha quedado claro el bajo grado de cumplimiento”, ha lamentado el portavoz del PSOE.

“El PSOE siempre tendrá un talante colaborador, pero la realidad es que Bruno García no ha cumplido con sus compromisos”, insiste Torres, que a este respecto considera que la propuesta inicial de mantener para 2025 los acuerdos alcanzados y no ejecutados en 2024 "no es la solución" y demuestra "que no se ha gestionado correctamente".