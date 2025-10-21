El PSOE pide un plan para recuperar la plaza de las Flores de Cádiz

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que se insta al equipo de gobierno a implementar, con carácter de urgencia, un plan de actuación integral para la mejora, el embellecimiento y la puesta en valor de la Plaza de las Flores.

Desde el PSOE han explicado que la iniciativa surge como respuesta al estado de conservación que presenta actualmente este emblemático espacio. “El estado de la plaza no se corresponde con la relevancia de este enclave", han aseverado los socialistas, que han incidido en los quioscos que permanecen cerrados desde hace tiempo “cuya imagen de abandono y dejadez que desluce el conjunto de la plaza". Un hecho especialmente grave si se tiene en cuenta, tal y como recoge la moción, que se trata de "uno de los espacios más emblemáticos y de mayor afluencia del centro histórico".

Además, el PSOE ha señalado la estratégica ubicación de la plaza, junto al mercado central, que la convierte en un "punto neurálgico para la vida social, comercial y turística de Cádiz" y un lugar de "tránsito continuo".

La propuesta socialista registrada para el proximo Pleno reclama dos acuerdos concretos. El primero, el diseño e implementación de ese plan de actuación integral urgente. Y, segundo, que dicho plan contemple como medida prioritaria la recuperación de los quioscos sin actividad. Para ello, se pide al Gobierno Local que realice "las gestiones administrativas oportunas" para "asegurar su reapertura y funcionamiento".

Desde el PSOE han recalcado que “es deber de este Ayuntamiento velar por el correcto mantenimiento y el máximo aprovechamiento de sus espacios públicos". "Esto va más allá de un simple lavado de cara; exigimos una gestión activa para que la plaza recupere su dinamismo social y su vitalidad económica. Esperamos que el equipo de gobierno sea sensible a esta demanda y actúe con la urgencia que merece", han concluido