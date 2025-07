El PSOE de Cádiz denuncia que "Bruno García sigue endeudando a los gaditanos para salvarle la cara a su partido"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha denunciado que "Bruno García sigue endeudando a los gaditanos para salvarle la cara a su partido" tras conocerse el préstamo de 19,7 millones de euros que el Ayuntamiento de Cádiz va a solicitar para la adquisición del solar para la construcción del nuevo hospital regional. "La sumisión de Bruno García a su partido es tal que a este paso terminará regalándole el teatro Falla a la Junta de Andalucía", ha aseverado Torres en la valoración que ha hecho sobre la operación bancaria anunciada por el alcalde este martes.

"La actitud sumisa del alcalde, incapaz de pedir nada a su propio partido, no trae más que problemas, es la peor de las soluciones que se podían plantear a los gaditanos", ha aseverado Torres, que ha señalado que "con esta operación bancaria se está endeudando a los gaditanos para salvarle la cara a su partido".

"En los últimos nueve meses Bruno García, entre lo anunciado y lo aprobado, va a endeudar al Ayuntamiento por valor de 47 millones de euros. A este paso, la deuda que dejó Teófila Martínez en 2015 será insignificante comparada con la que va a dejar el alcalde", ha incidido Óscar Torres.

Para finalizar, el portavoz le ha exigido al alcalde que haga público "el convenio que debe tener firmado con la Junta de Andalucía en el que la Administración regional se compromete a la construcción del hospital". "No sería entendible otra forma de proceder porque, si no, esta nueva deuda contraída por el Ayuntamiento no habría sido más que una artimaña para tapar la inacción de la Junta de Andalucía con el nuevo hospital, una Junta a la que Bruno García es incapaz de exigir nada", ha concluido Óscar Torres.