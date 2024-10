El PSOE de Cádiz, sobre la Ayuda a Domicilio: "Bruno García deja tiradas a 300 trabajadoras"

El PSOE de Cádiz ha reaccionado este miércoles a la suspensión cautelar de la licitación del servicio de Ayuda a Domicilio ante la denuncia de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste). Y, más en concreto, ha puesto en el centro de la diana al alcalde de Cádiz, Bruno García, "que quería ser el alcalde más social pero es incapaz de sacar hacia adelante un pliego imprescindible para los colectivos más vulnerables, como son mayores y dependientes, y deja tiradas a 300 trabajadoras del servicio”.

“No se puede permitir que estas trabajadoras, que llevan años esperando el pliego para mejorar sus condiciones laborales, vuelvan a verse en la casilla de salida porque el Ayuntamiento no ha hecho correctamente su trabajo”, ha aseverado el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Óscar Torres. Al hilo de esto, ha recordado las numerosas concentraciones realizadas por las trabajadoras para reclamar mejoras laborales, "pero el alcalde solo reaccionó cuando las trabajadoras se manifestaron en la puerta del Ayuntamiento durante semanas”, criticando así "la forma habitual de proceder de Bruno García, que solo escucha a los trabajadores cuando hay un anuncio de huelga sobre la mesa".

Ante la situación generada con esta suspensión cautelar, el PSOE ha vuelto a reclamar, como viene insistiendo desde hace meses, la municipalización del servicio, que considera "la mejora opción y la que siempre defenderá el partido socialista porque es la garantía de que se cumple con los derechos de los trabajadores", señalando en que el de Ayuda a Domicilio es un colectivo "especialmente precarizado" que, por tanto, "necesita de manera urgente que se inicie el proceso de municipalización del servicio". De hecho, plantea el PSOE, como ha hecho en anteriores ocasiones, la solución de que "mientras que se tramita este procedimiento, sacar un pliego puente que esté correctamente dotado y sea una garantía para las trabajadoras del servicio".

En esta línea, Torres ha insistido en que en otras localidades cercanas "ya ha quedado demostrado que la municipalización beneficia tanto a trabajadores, con mejores condiciones laborales, como a usuarios, que reciben un mejor servicio, y al propio Ayuntamiento, al suponer una menor carga para las arcas municipales al ahorrarse el pago del beneficio industrial de la empresa concesionaria y el IVA”. “Es una cuestión de voluntad política, no valen más excusas. O se cree en la municipalización o no se cree”, añade el concejal socialista, que advierte también de la negativa experiencia en la tramitación de pliegos importantes del Ayuntamiento “en los que la agilidad no ha sido la nota predominante con un resultado, además, erróneo” y ha citado como ejemplos el pliego para la redacción del proyecto de ejecución del Pabellón Portillo, que quedó desierto, "o que siga sin saberse nada el pliego de transporte urbano", a la vez que olvida lo ocurrido con el pliego de limpieza desde 2019 a 2022.