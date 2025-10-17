El PSOE de Cádiz exige un aumento de las subvenciones al deporte base para el 2026

La concejala del grupo municipal socialista y miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD), Paula Fernández, ha reclamado al equipo de gobierno un "aumento real y significativo" de la partida destinada a las subvenciones para clubes, entidades y deportistas individuales de cara a los presupuestos de 2026. La petición se produce tras la aprobación este viernes, en el Consejo Rector, de la adjudicación de ayudas para 2025, cuya cuantía de 235.000 euros se mantiene congelada por tercer año consecutivo.

Fernández ha recordado que el actual importe de las ayudas fue un logro del PSOE durante la negociación de los presupuestos de 2022. "Fue el partido socialista quien consiguió, con mucho esfuerzo, prácticamente duplicar la partida, pasando de 135.000 euros a los 235.000 actuales", ha señalado la concejala. "Esta subida dignificó la situación de muchos clubes que realizan una labor social y deportiva impagable en nuestros barrios. Sin embargo, lo que fue un avance se ha convertido hoy en un estancamiento inaceptable por parte del PP".

La concejala socialista ha lamentado que, desde entonces, la partida no ha experimentado ningún incremento. "El presupuesto general del Ayuntamiento supera los 195 millones de euros y vemos cómo no hay reparos en destinar grandes sumas a eventos puntuales, pero la inversión en el deporte base, el que educa en valores y promueve la salud, sigue estancada en las cifras que negociamos desde el PSOE en 2022 con el anterior equipo de gobierno", ha criticado Fernández.

Desde el grupo socialista se considera "incomprensible" que el alcalde no haya mostrado una mayor ambición para apoyar al deporte gaditano. "Los clubes se enfrentan a enormes dificultades para poder planificar sus temporadas, para pagar desplazamientos y material, entre otras cosas, y el Ayuntamiento tiene la obligación de estar a su lado, y eso se demuestra con hechos y con presupuesto".

Por todo ello, el PSOE ha exigido al equipo de Gobierno en la elaboración de los presupuestos para el próximo año, un trabajo que ya debe haberse iniciado, se incluya una mayor partida para las subvenciones deportivas. "Es hora de que las prioridades de este Ayuntamiento se alineen con las necesidades reales de los gaditanos y las gaditanas. Exigimos que las cuentas del próximo año reflejen un nuevo y sustancial aumento en las ayudas al deporte base. Estaremos vigilantes para que el esfuerzo de deportistas no vuelva a caer en el olvido", ha concluido la concejala.