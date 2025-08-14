El PSOE alerta en Cádiz de "graves problemas de seguridad e insalubridad" en el parking Santa Bárbara

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha exigido al equipo de gobierno que actúe de manera inmediata para atajar los graves problemas de seguridad e insalubridad que se están produciendo en los accesos del aparcamiento de Santa Bárbara. “Usuarios del parking y vecinos de la zona han denunciado la presencia continuada de personas que consumen diferentes tipos de sustancias en dichos accesos, lo que genera una situación de inseguridad y riesgo para quienes necesitan acceder a sus vehículos”, ha afirmado el portavoz.

“Es intolerable que los usuarios del parking de Santa Bárbara sientan miedo o sean increpados al intentar acceder a sus vehículos”, ha declarado Torres. “Hablamos de un problema que va más allá de la mera molestia; es una cuestión de seguridad y de salud pública que el Ayuntamiento no puede seguir ignorando”. En los últimos días, han circulado por redes sociales vídeos que muestran escenas de tensión, donde se puede ver a usuarios siendo intimidados, lo que evidencia la urgencia de la situación.

Desde el PSOE han criticado la pasividad del gobierno municipal ante un problema que se está repitiendo de forma permanente. “No es una situación nueva, y el conflicto está alcanzado un punto crítico”, ha señalado el portavoz. “Los ciudadanos que pagan por un servicio de aparcamiento tienen derecho a hacerlo en unas condiciones de seguridad y salubridad dignas, pero el equipo de gobierno es incapaz de garantizar el orden en un espacio público fundamental para la movilidad en el centro de la ciudad”.

Los socialistas han instado al Ayuntamiento a implementar las medidas necesarias para garantizar el correcto acceso al aparcamiento, así como a coordinar las medidas sociales necesarias para atender a las personas que se encuentran en situación de exclusión en la zona.

“Exigimos al alcalde que tome cartas en el asunto de una vez por todas. La integridad física de los usuarios está en riesgo y la imagen de la ciudad se ve perjudicada, nuevamente, por la inacción de Bruno García”, ha concluido Óscar Torres.