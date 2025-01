El PSOE acusa al PP de Feijóo de dejar en "ridículo" a alcalde de Cádiz

Cádiz/Después de que el PP, Vox y Junts asestaran este martes un golpe al Gobierno de Pedro Sánchez al tumbarle un decreto que incluía entre otros muchos puntos la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo y la prórroga de las ayudas al transporte público, el PSOE municipal de Cádiz recordó a los medios que esta actitud ha dejado en "ridículo" al alcalde de Cádiz, Bruno García.

Óscar Torres, portavoz municipal de los socialistas gaditanos, empuñó una foto de Bruno García de primeros de diciembre. La calificó la "foto del ridículo", ya que reflejaba el momento en el que el alcalde de Cádiz, en una comparecencia prensa y posteriormente en un pleno, pedía "a boca llena", según la expresión original de García, que el Gobierno mantuviera las ayudas al transporte público, "algo que afecta de lleno a la ciudad de Cádiz y a los gaditanos".

¿Qué va hacer ahora Bruno García?

"¿Ahora qué qué va a hacer el alcalde?", se preguntaba este jueves Óscar Torres, que mostró su total confianza en que el borrador de los presupuestos de 2025 que se supone que se le va a presentar a la oposición deberá incluir una partida para compensar a la ciudadanía esas ayudas al transporte a las que su partido ha votado que "no".

Por contra, Óscar Torres sacó pecho al recordar que su partido "exigió por escrito y públicamente al Gobierno de España del PSOE" que mantuviera esas ayudas: "A ver si él hace lo mismo ahora con su partido".

Aquí no cabe, según Torres el tradicional "no pasa nada" de Bruno García porque "aquí sí pasa algo. Aquí se le subirá el billete del bus urbano a todos los gaditanos de manera inmediata", por lo que el portavoz socialista le pidió al primer edil que contestaara "de manera urgente y clara a estas dudas". De hecho, desde Cádiz, le pedía que si aún se encontraba en Madrid con motivo de la celebración de Fitur, que hablara con "su líder" y que le diga "jefe: lo que vas a votar en contra afecta a decenas de miles de gaditanos, a ver cuál es su respuesta".

Y Torres no sólo se mostró preocupado por el alcance del voto del PP de ayer en el Congreso respecto a las ayudas al transporte público sino que recordó que esa opción afecta de manera clara la paralización de la subida de las pensiones a más de 22.000 pensionistas gaditanos. "Algo tendrá que decir el alcalde más social a nuestros mayores", según el portavoz del PSOE de Cádiz. Y es más, a esos dos factores se suma que el posicionamiento de los populares de este miércoles en el Congreso de los Diputados dice también un "no" a la subida del salario mínimo que cobran a día de hoy uno de cada cinco trabajadores de la ciudad de Cádiz, según indicó el socialistas desde su sede de la calle Gaspar del Pino.

"Nos parece lamentable la actitud del PP y de Bruno García, como alcalde, aún más". De ahí que Óscar Torres adelantó su intención de registrar una moción de urgencia para el pleno municipal que tendrá lugar el próximo 30 de enero donde solicitará un pronunciamiento favorable y "unánime" sobre el apoyo del decreto que este miércoles tumbó.

El programa Cádiz fenicia 2024

Aprovechando la comparecencia de Torres ante los medios, Óscar Torres sacó a colación el programa Cádiz Fenicia celebrado el año pasado. Según recordó el socialista, su partido registró en el pleno de septiembre una moción donde se solicitaba "un desglose pormenorizado sobre lo que había costado, con luz y taquígrafos, la contratacion de ese evento cultural".

"Eso fue el 26 de septiembre. En noviembre reiteramos esa petición, ya que tras dos meses aún no había una respuesta del equipo de gobierno que diera cumplimiento a ese acuerdo plenario.

"Pues estamos a 23 de enero y la respuesta no existe. Es la callada. Seguimos sin saber cuánto costó el programa Cádiz Fenicio "o bajo que argumentos se hicieron las contrataciones".

Óscar Torres advierte que "no denunciamos procedimientos extraños ni pensamos que haya habido nada raro, pero queremos transparencia. Queremos que los gaditanos sepan cuando costó a Cádiz" ese evento.

Escepticismo ante la presentación del borrador de los presupuestos

"No tenemos ni idea". Así se mostró, por otra parte, el portavoz municipal del PSOE de Cádiz, Óscar Torres. Afirmó que acudirán a la reunión para la que aún no hay hora fijada "un poco templados", ya que recordó que el año pasado les convocó para algo similar y la oposición se encontró con un "informe de tres folios con una serie de proyectos e inversiones muy generales que tenían previsto lleva a cabo en 2024 que por cierto no se ha ejecutado casi nada".

Y, de hecho, realmente el borrador de esos presupuestos no lo consiguieron hasta meses después, así que "no sabemos realmente si en esta cita de finales de ener obtendremos un primer documento informativo o si tendremos acceso realmente a un borrador de presuputesos generales para 2025. No tenemos información. Esperamos y deseamos que sea así. Porque el Ayuntamiento necesita unos presupuetos actualizados", sentenció el socialista.

Respecto a las 13 propuestas que presentó el PSOE a esos presupuestos, un periodista le preguntó a Óscar Torres, si se sentía estafado ante el nivel de cumplimiento una vez cumplido el plazo del año. A ese envite, Torres reconocía que "hemos sido pacientes porque de esas treces medidas había algunas que, de manera inmediata, se podrian haber ejecutado y otras no tanto".

Y después de soltar esta píldora, el portavoz socialista avisó que esa valoración de esas medidas propuestas por el PSOE "se las haré de manera privada al alcalde. Es lo más lógico".