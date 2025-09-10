El PSOE critica el "abandono absoluto" de La Laguna por parte del Ayuntamiento de Cádiz

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha mantenido en el día de ayer un encuentro con el presidente de la asociación de vecinos de La Laguna, Rafael Sánchez, para escuchar de primera mano las necesidades y reclamaciones del barrio. A la reunión, en la que también participó el concejal del PSOE, José Macías, los representantes vecinales trasladaron un profundo malestar por lo que califican como una situación de “abandono absoluto” por parte del Ayuntamiento del Partido Popular.

“Lo que nos han contado los vecinos no hace más que confirmar lo que vemos cada vez que recorremos la ciudad: el barrio de La Laguna está más sucio y abandonado que nunca”, ha sentenciado Óscar Torres. “No es una opinión, es una evidencia que cualquier vecino puede constatar con solo pasear por sus calles. La falta de limpieza se ha convertido en el problema más grave y en una queja constante que el gobierno de Bruno García ignora sistemáticamente”.

Durante la reunión, los vecinos han advertido también que la acumulación de suciedad está afectando gravemente a los husillos y sistemas de alcantarillado, una situación que, según Torres, “nos aboca a tener serios problemas de inundaciones en cuanto lleguen las primeras lluvias fuertes de otoño. Es una irresponsabilidad manifiesta no actuar de forma preventiva”.

Otro de los puntos críticos abordados ha sido la falta de mantenimiento urbano generalizado. “Nos encontramos con aceras levantadas que son un peligro para los viandantes, especialmente para las personas mayores, y alcorques rotos a lo largo de todo el barrio, dando una imagen de dejadez inaceptable”, ha señalado el portavoz socialista. En este sentido, Torres ha hecho hincapié en una demanda concreta de la asociación: “Es inaceptable que en pleno siglo XXI mantengamos barreras arquitectónicas como los adoquines frente a la iglesia de San Servando y San Germán. Exigimos su eliminación inmediata para garantizar la accesibilidad en la plaza César Vallejo”.

Además, la singularidad de La Laguna, que acoge el estadio Nueva Mirandilla, agrava los problemas de limpieza. “Los vecinos nos piden algo tan básico como un refuerzo de la limpieza los días de partido o eventos. El gobierno de Bruno García debe entender que eventos de esta magnitud requieren un dispositivo especial y eficaz, tanto en materia de limpieza como de tráfico y movilidad”.

Por parejas para mantener los barrios

Respecto al reciente anuncio del Ayuntamiento de destinar parejas de operarios de mantenimiento a los barrios durante tres semanas, el portavoz socialista se ha mostrado tajante: “Este anuncio es un parche propagandístico que no soluciona el problema de fondo. Tal y como nos han confirmado los propios vecinos, tres semanas no son suficientes para revertir años de abandono. La Laguna necesita un plan de mantenimiento integral y sostenido en el tiempo, al igual que el resto de barrios de la ciudad”.

Finalmente, los socialistas también se han hecho eco de la paralización de la zona naranja de aparcamiento regulado, una medida esperada por los residentes y que aún está pendiente de ejecución. “Es un ejemplo más de la parálisis de este equipo de gobierno. Desde el PSOE seguiremos al lado de los vecinos, fiscalizando la gestión del PP y exigiendo al alcalde que pise la calle, escuche y, sobre todo, actúe de una vez por todas para dar soluciones reales a los problemas de los gaditanos”, ha concluido Óscar Torres.