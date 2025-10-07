Proyección de un documental en el Palacio de Congresos de Cádiz sobre la soledad no deseada

Este próximo miércoles, 8 de octubre, a las 19.00 horas, el Palacio de Congresos de Cádiz acogerá la proyección del documental La sociedad de la soledad, una obra impulsada por la Fundación Vivofácil y dirigida por Rodolfo Montero, ganador de dos premios Goya, que visibiliza una de las grandes problemáticas de nuestro tiempo: la soledad no deseada.

Tras su paso por distintas ciudades españolas, el film llega a Cádiz para ofrecer a la ciudadanía una única proyección en pantalla grande. Con testimonios reales y un enfoque humano y cercano, el documental muestra cómo la soledad atraviesa a personas de diferentes edades y entornos, desde jóvenes hasta mayores, y cómo impacta en la salud emocional y en la cohesión social.

“La soledad no deseada no entiende de edades ni de perfiles. Es una realidad que nos afecta a todos, y desde la Fundación Vivofácil queremos generar conversación y soluciones que nos ayuden a reconstruir los vínculos que nos sostienen como sociedad”, señala Mar Aguilera, directora general de la Fundación.

El acto contará con un coloquio previo en el que intervendrán el director del documental, Rodolfo Montero; Mercedes Pescador, guionista y CEO de Medialuna; Javier Benavente, presidente de honor de la Fundación Vivofácil; y Mar Aguilera, directora general de la entidad. Sus intervenciones servirán para contextualizar el origen del proyecto, explicar el proceso creativo y destacar por qué La sociedad de la soledad se ha convertido en una herramienta clave de sensibilización frente a un problema social que interpela a todas las generaciones.

La entrada es gratuita y abierta a todos los públicos (jóvenes, adultos, mayores, profesionales…), previa inscripción a través de la web oficial del proyecto.