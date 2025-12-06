Próxima conferencia de Jesús Núñez en el Ateneo de Cádiz sobre el Desembarco de Alhucemas

El historiador y coronel retirado de la Guarcia Civil Jesús Núñez estará el próximo martes 9 de diciembre en la sede del Ateneo de Cádiz, en la calle Ancha, 20, para ofrecer la conferencia titulada 'La Harka del bilaureado comandante Varela en el Desembarco de Alhucemas de 1925'. El conferenciante será presentado por Francisco Glicerio Conde Mora, presidente de la sección Aula de Defensa Almirante Lobo. El acto, que comenzará a las siete de la tarde, estará presidido por el responsable del Ateneo, José Almenara.

Como consecuencia de haberse cumplido, el pasado mes de septiembre, el centenario (1925-2025) del histórico Desembarco de Alhucemas, que condujo hacia la victoria final sobre los rebeldes del Rif en las Campañas de Marruecos, el coronel de la Guardia Civil retirado, Jesús Narciso Núñez Calvo, doctor en Historia, académico de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares así como delegado en Andalucía de la Asociación Española de Militares Escritores, impartirá esta conferencia sobre la participación en dicho desembarco de la Harka (tropas irregulares indígenas), que mandó entre 1924 y 1926 el bilaureado comandante de Infantería José Enrique Varela Iglesias, quien posteriormente sería ministro del Ejército (1939-1942) y Alto Comisario de España en Marruecos (1945-1951).

El acto de la conferencia es de entrada libre hasta completar aforo.