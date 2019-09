Trabajadoras del servicio de limpieza de las dependencias municipales, del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y de colegios de la ciudad se han concentrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento para protestar por el retraso en el pago de la nómina del mes de agosto. "A día de hoy, todavía no hemos cobrado, y en julio también hubo retraso en el pago a las trabajadoras municipales", explicaba Esperanza Trigo.

"No podemos seguir así, porque muchas compañeras que tienen hijos no tienen dinero para comprar el material escolar, y ya hay alguna a la que le han cortado el móvil", afirmaba Cristina Scapachini. "Además -añadía Esperanza-, algunas venimos de Sanlúcar o de San Fernando y no tenemos dinero para el transporte, pero no podemos dejar de venir a trabajar porque si no, nos despiden”.

Esta mujer comentaba que la empresa adjudicataria de la limpieza, Expertus, "le echa la culpa al Ayuntamiento de la falta de pago, y nos está utilizando para presionar al Ayuntamiento para que le pague el dinero que le debe. Pero cuando una empres coge un pliego de condiciones, tiene que tener un remanente para pagar a la plantilla en caso de impago por parte del Ayuntamiento; eso es por ley".

La concentración comenzó a las 10:30 horas y a medida que avanzaba la mañana, se iba caldeando el ambiente y las trabajadoras comenzaron a corear frases dirigidas al alcalde, animadas por la que fuera concejal de Podemos del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Camelo. "Queremos cobrar nuestro sueldo ya", "trabajo realizado, trabajo cobrado", gritaban al unísono. También se escuchaban gritos aislados, como el de Carmen Delgado: "Los funcionarios cobran todos los meses y nosotras no". Esta mujer reconocía su temor a no cobrar la nómina de agosto y que el mes que viene pase lo mimo, "y tengo que pagar la casa, la luz el agua y también tengo que comer".

Rosario Figueroa se unía a la conversación diciendo que "si esto fuera algo de Carnaval, ya verías cómo el Kichi estaría dispuesto a dar el dinero. Si él se llevara un mes sin cobrar, ¡a ver qué le da de comer a sus hijos!".

Esta mujer contaba que con ella viven sus tres hijos y dos nietos, y su sueldo es el único que entra en su casa. "Yo solo estoy pidiendo lo que es mío. Si yo cumplo con mi trabajo, tienen que darme lo que me corresponde", expresaba. Y lamentaba: "Yo soy la primera que he votado al Kichi, y lo que me duele es que no dé la cara por la gente que lo ha votado. ¡Qué verdad es que cuando llega al poder, la gente cambia mucho!". Y lanzaba una sugerencia al alcalde: "¿Él no dona parte de su sueldo a ONGs? Pues que nos lo done a nosotras, que no tenemos ni para comer. Y una puede pasar sin comer, pero los niños no, que tengo un nieto de cuatro años y otro de seis".

Las trabajadoras estuvieron una hora dando vueltas en la plaza de San Juan de Dios, a las puertas del Ayuntamiento, hasta que un representante sindical les informó que la empresa Expertus había comunicado que ya ha hecho efectivo el pago de las nóminas. Este representante sindical advirtió de que "en el caso de que no se ingrese el dinero a lo largo del día de hoy, nos concentraremos otra vez mañana".