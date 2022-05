Los propietarios de las viviendas turísticas aseguran que el decreto de la Junta "ataca a la propiedad privada y criminaliza al sector"

La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha llamado a todos sus afiliados, empresarios y propietarios del sector a presentar alegaciones antes del jueves 12 de mayo (cuando finaliza el plazo) al decreto que pretende aprobar la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía porque “criminaliza al sector y va en contra de la propiedad privada”, asegura su presidente Carlos Pérez Lanzac, que confirma que la entidad que preside va a interponer alegaciones “para evitar que el decreto salga adelante tal y como está planteado, pues es tremendamente gravoso y no refleja la realidad del sector ni su importancia en la economía de nuestra región. Las viviendas y apartamentos turísticos van a aportar este año 1.800 millones de euros a Andalucía, y esta generación de riqueza está en peligro con la nueva normativa”.

AVVAPro no se opone a una nueva regulación que aúne a los apartamentos turísticos (AT) y a las viviendas con fines turísticos (VFT), para la que además desea se tengan en cuenta sus aportaciones y seguir colaborando activamente, “siempre que nos basemos en métricas reales, pues la administración está haciendo una mala interpretación de las cifras para tomar decisiones injustas sobre el sector”, afirma Pérez-Lanzac, que añade que es “el peor momento para aprobar estas medidas porque empobrecen la oferta de alojamiento cuando jugamos un papel clave para la recuperación económica de Andalucía”.

El decreto de la Junta de Andalucía "no aporta nada nuevo positivo para el sector. La norma en su mayoría no permite ni refleja la flexibilidad y diversidad que existe en la realidad de las VFT. Sorprende lo descompensada que es la norma entre la VFT y los AT, viene a restringir, intervenir y encorsetar la figura de las VFT, creando la figura profesional de VFT para destruirla; y plantea unas modificaciones para los AT donde se relajan criterios básicos con mejoras poco ambiciosas”, explica Pérez-Lanzac.

Es también "tremendamente gravoso" el planteamiento que se ha hecho de la figura del gestor y sentencia al sector de las VFT "a la figura de explotador, dejando fuera otras tipologías de modelos de gestión. Además interviene en la libre relación privada mercantil entre personas tanto físicas como jurídicas.

Sobre la prohibición del uso residencial o arrendamiento de vivienda en las VTF que plantea la Junta, "parece desconocer que es una realidad que este tipo de inmuebles es la vivienda habitual de muchos propietarios y cercena de raíz el derecho a usar un bien propio como vivienda si se desea explotarlo como VFT, poniendo en riesgo el modelo de turismo residencial de Andalucía".

“La vulneración del derecho de propiedad es injustificada y conculca los principios más elementales que rigen la competencia y la unidad de mercado”, avisa AVVAPro. También se ataca a la propiedad privada cuando en las condiciones de explotación de la VFT se asegura que una misma persona o entidad sólo podrá disponer de dos viviendas con fines turísticos en toda la comunidad autónoma.

Para AVVAPro no existe, tal y como exige la ley, “razón imperiosa de interés general que avale la redacción actual de la norma, además de ser desproporcionada a cualquier eventual interés objetivo que pudiera existir. No se puede imponer semejante límite si lo que se busca es profesionalizar el sector y atender a consumidores y usuarios, ya que habría una importante pérdida de competitividad para el destino".La Consejería de Turismo, autora del decreto, señala que la medida obedece a que tanto las asociaciones vecinales como de usuarios y consumidores abogan por una regulación que “ordene el mercado”. "Es llamativo" que la nueva regulación propuesta se justifique sobre esta base, "ya que el mercado estáperfectamente ordenado: existe un Registro de Turismo y existen medidas fiscalizadoras e inspectoras sumamente eficaces, además de los propios mecanismos establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal para limitar las VFT".

Escasez de viviendas

También hace referencia la exposición de motivos de la Junta a la lucha contra “la escasez de vivienda” como una de las causas que justificarían la propuesta de la nueva normativa. Pérez-Lanzac explica que en la mayoría de los municipios de Andalucía el parque inmobiliario vacío es el doble que de VFT, por lo que laadministración debería articular medidas normativas orientadas a que ese stock forme parte de la oferta residencial activa para vivienda de alquiler de larga temporada. "Más del 50% de las plazas regladas en la comunidad autónoma está en manos de particulares; la propuesta actual del decreto las pone en riesgo, asícomo a los subsectores vinculados como el turismo residencial, turismo de golf, turismo sanitario, los teletrabajadores y la economía vinculada al sector como la construcción y reformas, empresas de servicios y de tecnología…"

Es obvio para AVVAPro que en la redacción de este primer borrador no se ha tomado en consideración "impacto económico que conllevaría la aplicación de esta normativa al sector de la VFT. La unificación de la normativa de apartamentos turísticos y viviendas con fines turísticos supone un cambioradical respecto a la normativa vigente en numerosos aspectos".

AVVAPro, que acaba de cambiar de nombre (la antigua denominación era solamente AVVA) y de logotipo para precisamente reflejar los grandes avances en la profesionalización del sector, recuerda que los apartamentos y viviendas turísticas "son un pilar dinamizador fundamental del turismo y de la economía dela región" que crean 15.100 empleos directos, 9.500 indirectos y 8.400 autoempleos. Andalucía cuenta con 84.172 alojamientos turísticos y con 440.472 plazas. "El sector desconcentra el turismo en áreas saturadas, lo desestacionaliza y fideliza visitantes, fomentando también un turismo familiar".