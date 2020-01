La promoción fantasma de 618 viviendas en el Hospital Puerta del Mar

En una ciudad con tal necesidad de viviendas, tanto de renta libre como de promoción pública, la paralización o el olvido de actuaciones incluidas en el Plan de Ordenación Urbana afecta de lleno al propio desarrollo de la capital. Un caso es el de Logista en Loreto. Otro, peor por cuanto afecta a un mayor número de pisos, es la promoción prevista en el solar del Hospital Puerta del Mar, una vez el centro médico se reubicase en los terrenos de CASA en Loreto-Puntales.

Aquí el plan inicial era el construir un total de 618 viviendas. De ellas 274 iba a ser de renta libre y 344 de protección oficial. La paralización por parte de la Junta del proyecto del nuevo centro médico ha impedido ejecutar un plan de un calado más que evidente, que en una pequeña parte solventaría el déficit de este tipo de viviendas.

Que no se ejecute afecta además a las previsiones del PGOU en materia de vivienda. Por la limitación de suelo que tiene Cádiz, el Plan de Ordenación tiene también una evidente limitación de futuras nuevas promociones, y si una de ellas no sale adelante, se desbarata toda la planificación. Un ejemplo: en el solar de San Severiano donde iba a ir la Ciudad de la Justicia no se pueden construir hoy viviendas porque el cupo del PGOU está completo, cuando bien podrían trasladarse las previstas y no ejecutadas en la Avenida.

Lo cierto es que en Cádiz hay una importante demanda para una oferta tan limitada. El ejemplo más claro lo hemos encontrado en estos días en la promoción Residencial Nuevo San José, que supone reactivar las obras paradas desde hace años en los Chinchorros. El pasado fin de semana se inició la venta directa. En un hotel de la ciudad se dieron cita quienes habían mostrado su interés por la promoción y eran clientes de la entidad bancaria que promueve este proyecto. En apenas unos minutos cerca de una veintena de personas habían cerrado un preacuerdo de compra. La promotora no aporta datos pero sí reconoce que “ha existido bastante demanda”. Es lógico: hay mucho interés por comprar y poca oferta en la ciudad.