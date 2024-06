El 94% de los profesores de la provincia de Cádiz no puede atender debidamente a sus alumnos con las ratios actuales

Manuel Fernández, responsable de Educación de la CSIF en Cádiz, acompañado por Irene Lucio, ha realizado en la mañana de este lunes un balance del curso escolar que acaba en la provincia en el que “se ha avanzado poco y la administración va por detrás de lo que requieren alumnos y profesores”. CSIF ha basado su valoración en una encuesta que ha realizado entre 696 profesores, sacando como conclusión, entre otras, que el 94 por ciento no puede prestar una atención individualizada y de calidad a su alumnado con las ratios que tienen en sus centros educativos.

Para mejorar este problema CSIF sugiere que es necesaria la contratación de 1.500 docentes en la provincia para incorporarlos durante los tres próximos cursos, habiéndose perdido este curso 551 entre personal funcionario e interinos, especialmente en Geografía a Historia y en Educación Infantil. Esto, según el sindicato, se hubiera evitado bajando la ratio, uno de los caballos de batalla los sindicatos en los últimos tiempos ante la pérdida de alumnos por la baja natalidad, lo que ha provocado la eliminación de 103 unidades (399 desde 2019) en este último curso en la provincia. Y es que la encuesta arroja que el ocho por ciento de las unidades sobrepasó la ratio legal. “La ratio tiene criterios creados hace 30 años, y la ya sociedad actual requiere una revisión de estos criterios”, apuntó el responsable de CSIF.

Manuel Fernández incidió en que “faltan profesionales para atender a alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE), que crece cada año en un 8 por ciento, mientras que las plantillas se quedan en un 3-4 por ciento”.

Según la encuesta el 82 por ciento considera que en sus centros es inadecuado el número de docentes para atender a todo el alumnado y el 84 por ciento estima que la dotación de recursos personales para la atención al alumnado NEAE (Maestros de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y orientadores) es también inadecuada, “porque atender a 25 alumnos y entre ellos varios diagnosticados sin personal de apoyo hace que la inclusión sea mentira”.

El exceso de burocratización es otro de los problemas a solucionar, ya que un 84 por ciento de los encuestados indica que la carga burocrática ha aumentado respecto a cursos pasados y el 96% opina que es elevada o muy elevada . “El nivel de papeleo es excesivo y no repercute positivamente en la educación. Una media de dos y tres horas en casa es exagerado. Socialmente no se ve el trabajo en casa. No queremos trabajar menos, queremos realizar nuestro trabajo en condiciones idóneas”, matizó Fernández.

Un 40% de los encuestados asegura que el clima de convivencia en su centro es malo o muy malo, un porcentaje que se incrementa en centros de Secundaria. Fernández se refirió también a las enseñanzas de Formación Profesional, “cuyo profesorado se encuentra con que, a día de hoy, desconoce cómo se va a implementar la nueva ley el próximo curso. Sin conocer la normativa ni las instrucciones de la Administración, difícilmente podrán elaborar sus programaciones antes de que comiencen las clases”.