El profesorado exige en Cádiz mejoras educativas con una nutrida manifestación

La "ruptura unilateral", según los sindicatos ANPE, USTEA y CCOO, por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo de las negociaciones que venían desarrollándose desde el pasado noviembre han llevado hoy a los docentes de Andalucía a realizar una jornada de huelga que en la capital gaditana se ha escenificado con una nutrida manifestación que ha partido desde la plaza de San Juan de Dios y ha llegado hasta la calle Antonio López, donde se encuentra la sede de la Delegación Territorial. A las movilizaciones se han sumado federaciones de familias, organizaciones estudiantiles y otros colectivos de la comunidad educativa.

Los manifestantes han recordado que las negociaciones se centraban en el aumento de las plantillas docentes que el sistema educativo necesita para paliar una serie de necesidades: bajada de ratios, revertir la política de recorte de aulas públicas, mejorar la atención al alumnado con necesidades específicas, reducir el horario lectivo docente y rebajar la carga burocrática del profesorado.

Juan José Ruiz, responsable de Organización de Ustea Cádiz, expresó que "llevamos un año en negociaciones con la Consejería y desde Semana Santa, de forma inexplicable, nos dijeron que se cortaban las negociaciones, sin dar un motivo serio cuando tenemos problemas muy graves en la educación pública que tenemos que resolver con la negociación".

Ruiz aclaró que "intentamos representar no solo al colectivo docente sino a toda la problemática educativa como el alumnado NEAE. No solamente hablamos de sueldos o de la necesidad de estabilidad para los interinos, también de mejora a la diversidad o que no se privatice la educación. Hay muchas recortes y dicen que es por la baja natalidad, pero precisamente es el momento perfecto para bajar la ratio y atender mejor al alumnado".

Las centrales sindicales convocantes han valorado el seguimiento de la jornada de huelga como un éxito, estimando que la ha secundado en torno al 60% del profesorado, aunque el seguimiento ha sido desigual, siendo aún mayor en las áreas metropolitanas y en aquellos centros que han sufrido los recortes de aulas, por parte de la Consejería, en los últimos años. “Con la huelga y movilizaciones de hoy demandamos a la Consejería que rectifique y retome el diálogo con la representación del profesorado, para avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo, en el que su profesorado vea reconocido su trabajo”, explicaban los convocantes.

Por su parte, desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha indicado que el seguimiento en la provincia de Cádiz ha sido de un 5,5%, una cifra muy alejada de la aportada por los sindicatos convocantes, aunque la mayor registrada, según los datos de la Junta, en toda Andalucía. La Consejería ha querido además recordar que esta huelga no la han secundado CSIF, el sindicato mayoritario en educación, ni UGT.

Defiende la Consejería que no hay "motivos de peso" para esta huelga y que lo importante para la educación pública "es seguir negociando en las Mesas Sectoriales para continuar en el camino de los avances de estos últimos cinco años, gracias a los diez acuerdos firmados por este Gobierno con los sindicatos. Gracias a ellos, tenemos la plantilla docente más amplia de la historia, con casi 108.000 maestros y profesores. En un contexto de bajada de la natalidad con 90.000 alumnos menos, este Gobierno ha sumado casi 7.000 docentes más al sistema desde 2019".

Además, Desarrollo Educativo sostiene que las ratios han bajado en los últimos cinco cursos de forma consecutiva, aunque sigue habiendo aulas en las que hay que seguir trabajando para reducir el número de alumnos. Y aclara que "las negociaciones con los sindicatos no se han roto en ningún momento, de hecho hay convocada una nueva reunión para pasado mañana día 16: encima de la mesa hay temas muy importantes sobre desburocratización o sobre el incremento de plantillas en las zonas de transformación social".

Apoyo de madres y padres

Los docentes han recibido el apoyo de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (Flampa Gades). que en un comunicado ha señalado que "vuestra dedicación y compromiso con la educación no pasan desapercibidos, y reconocemos el arduo trabajo que realizáis día a día para educar y guiar a nuestras futuras generaciones. Sabemos que vuestras demandas no surgen de la nada, sino de años de recortes y promesas incumplidas, así como de una profunda preocupación por el bienestar de los estudiantes y el sistema educativo público para todos y todas de calidad. Vuestra lucha por unas condiciones laborales justas, por más contrataciones y por una educación de calidad merece todo nuestro respaldo".