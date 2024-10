Prisión para un tripulante del crucero Symphony of the Seas por colocar cámaras en algunos camarotes y grabar a niños duchándose

El Symphony of the Seas, a su llegada al astillero Navantia de Cádiz en marzo del año pasado

Cádiz/No siempre se habla de cruceros para hablar de ocio y turismo. Cierto es que este sector no suele ocupar las páginas de sucesos de los medios de comunicación, pero de vez en cuando, como gigantescas ciudades flotantes que son pueden acoger, a pesar de los muchos filtros que impone a su personal, a algún indeseado que pueda hacer daño al pasaje o incluso a sus propios compañeros de tripulación.

Así, según se extrae de varios medios internacionales, sobre todo algunos más cercanos a la zona de Miami, el 28 de agosto, Arvin Joseph Mirasol, ciudadano de Filipinas, fue sentenciado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos a 30 años de prisión federal después de haberse declarado previamente culpable de producir pornografía infantil.

El 25 de febrero, un huésped a bordo del crucero Symphony of the Seas, propiedad de Royal Caribbean Group, descubrió una cámara oculta colocada en el mostrador debajo del lavabo del baño de huéspedes. El huésped informó de la presencia de la cámara a la seguridad del barco.

Mirasol, un asistente de camarote que atendía a los pasajeros, fue detenido hasta que el crucero atracó en Port Everglades en Fort Lauderdale, Florida. Una vez que el barco atracó, el 3 de marzo, el personal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) abordó el barco y comenzó su investigación. Los dispositivos electrónicos de Mirasol fueron confiscados y registrados. Las fuerzas del orden descubrieron que los dispositivos electrónicos de Mirasol contenían numerosos videos de niños en diversas etapas de desnudez. El foco de los videos estaba en las áreas genitales de los niños. Un video mostraba al propio Mirasol instalando una cámara en el baño de un huésped. Los agentes de HSI pudieron identificar a los niños representados en los videos, de entre 2 y 17 años de edad.

Desde diciembre de 2023

Según la oferta fáctica acordada, Mirasol había estado colocando cámaras en las cabinas de pasajeros desde diciembre de 2023. Mirasol entraba a las habitaciones de los huéspedes mientras se duchaban y se escondía debajo de sus camas para poder grabarlos en secreto saliendo de la ducha.

El abogado Michael Winkelman, que representa a un grupo de demandantes que estuvieron a bordo del barco entre el 1 de diciembre de 2023 y el 26 de febrero de 2024, explicó que Mirasol trabajó tres meses en en el Symphony of the Seas, y que en ese periodo de tiempo se subió a 12 cruceros y atendió al menos las habitaciones de más de 900 pasajeros.

Un habitual de Cádiz, de su puerto y de su astillero

Se da la circunstancia de que este buque de Royal Caribbean es un habitual del puerto de Cádiz, que lo suele recibir al menos una o dos veces al años, sobre todo en períodos en los que cambia sus rutas americanas por las europeas. A eso hay que sumarle que, como otros muchos buques gigantescos del mercado de cruceros, el Symphony of the Seas pasó en marzo del año pasado por el astillero de Navantia, en Cádiz, para someterse a una importanta varada que lo mantuvo en la capital durante varias semanas.

Uno de los grandes espacios para el ocio con los que cuenta este gigantesco crucero / R.C.

Precisamente esa fecha se encuentra incluida en el período en el que se ha desarrollado la investigación, por lo que es de suponer que el ahora detenido y condenado aprovecharía para quitar las cámaras ocultas mientras el buque se encontraba en el dique 4 de Cádiz, para así no correr riesgos y pasar desapercibido. Por otro lado, también se pudo dar la circunstancia de que Arvin Joseph Mirasol formara parte de la tripulación que aprovechó a marchar a sus casas durante el período que duró la reparación en el astillero gaditano, ya que los cruceros, mientras se encuentran en el dique reparando suelen dejar a bordo tan sólo una parte de su tripulación que colabora en algunas labores relacionadas con la reparación o reacondicionamientio del crucero.

De todas formas, las autoridades estadounidenses destacan de manera insistente que Royal Caribbean ha mantenido en todo momento una actitud colaboradora con la investigación, a la vista que sucesos como éste podrían enturbiar la buena imagen de esta naviera que está considerada como una de las más fiables e importantes del mundo.

Y también es bueno recordar que a lo largo de este 2024, el Symphony of the Seas no ha atracado en el puerto de Cádiz, por lo que casi se descarta que los hechos hayan podido afectar a pasajeros que visitaran la ciudad de Cádiz este año.