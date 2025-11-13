La previsión de mal tiempo cancela el concierto didáctico sobre Falla previsto en la plaza de la Catedral de Cádiz

Los actos programados por el Ayuntamiento de Cádiz para festejar el aniversario del nacimiento y la muerte de Manuel de Falla tendrán que prescindir de una de sus iniciativas más originales. Así, el concierto didáctico para escolares previsto para mañana viernes, 14 de noviembre, en la plaza de la Catedral ha sido cancelado por las malas previsiones meteorológicas, con un fuerte temporal de viento y lluvia que, verdaderamente, haría imposible este participativo concierto. Siguen para adelante, no obstante, el resto de actos previstos para los próximos días, en un aniversario (79 años de su muerte y 149 de su nacimiento) que ha comenzado a celebrarse hoy con la inauguración en los pasillos del Gran Teatro Falla de una exposición sobre la relación de la ciudad con el gran compositor gaditano.

'Cádiz en Manuel de Falla. Una vida atlántica' es una muestra que ya se expuso en el año 2021 en la Casa Pinillos, con motivo entonces del Festival de Música Española de Cádiz. Comisariada por el poeta y musicólogo José Ramón Ripoll, la exposición se nutre fundamentalmente de fondos del granadino Archivo Manuel de Falla. Así, por los pasillos de las plantas baja y primera del Teatro Falla se reparten las fotos, los escritos o las partituras, entre otros elementos, que demuestran que Cádiz y Falla estuvieron siempre unidos por un fuerte vínculo que no se rompió nunca; ni siquiera cuando el músico dejó muy joven su ciudad natal para estudiar en Madrid, ni cuando marchó a París para empaparse de las tendencias culturales y musicales de la época, ni cuando decidió instalarse en Granada y ni, tampoco, cuando tars acabar la Guerra Civil marchó a Argentina para acabar allí sus días. En resumen: nunca.

"Cádiz está presente en casi toda la obra musical de Falla", ha dicho Ripoll al presentar la muestra. "Falla nunca dejó de ser de Cádiz", había afirmado un poco antes su sobrina nieta y responsable del Archivo, Elena García de Paredes. Ambos han participado en la presentación del programa municipal sobre Falla, en un acto celebrado en el hall del Gran Teatro y al que también han acudido Bruno García, alcalde de Cádiz; Maite González, concejala de Cultura; José Almenara, presidente del Ateneo de Cádiz, y Miguel Garrido, director del Conservatorio de Música Manuel de Falla de Cádiz.

Y junto a los medios de comunicación, han copado el hall del teatro gaditano un nutrido grupo de escolares del colegio público San Felipe, de quinto y sexto de Primaria, que han sido los primeros en visitar la exposición y a quienes los presentes han puesto una tarea colectiva y sencilla: escuchar la música de su paisano Manuel de Falla.

Porque en el horizonte municipal se vislumbran los dos grandes objetivos de estos actos especiales sobre Falla: preparar la celebración en 2026 del 150 aniversario de su nacimiento en Cádiz (23 de noviembre) y el 80 aniversario de su muerte en Alta Gracia (14 de noviembre) y lograr que la figura de Cádiz sea de verdad conocida y reconocida en Cádiz como lo que es: un de los mejores compositores españoles de todos los tiempos.

En torno a estas intenciones se sitúan la exposición inaugurada hoy, que podrá visitarse en el Falla durante todo el año 2026, el fallido concierto didáctico de mañana en la plaza de Catedral, con el espléndido precedente del pasado año en San Juan de Dios, y los homenajes que se harán en los próximos días: el 21 de noviembre en su casa natal (con agradecimiento especial del Ayuntamiento a la familia Trigueros que es propietaria de la finca), el día 22 en la plaza de Mina con un concierto a cargo de alumnos y profesores del Conservatorio y el día 29 con otro concierto protagonizado, en esta ocasión, por la Escuela de Música de San Felpe Neri.