Presentación del libro sobre el Camino de Santiago en la biblioteca Adolfo Suárez de Cádiz

La biblioteca municipal Adolfo Suárez de Cádiz acogerá este próximo jueves 8 de mayo, a partir de las seis y media de la tarde, la presentación del libro 'Caminos jacobeos desde Cádiz', original de Manuel Barea Patrón y publicado por la editorial andaluza Almuzara.

El autor, presidente de la Asociación Jacobea Gaditana Vía Augusta y exdirector de la UNED en Cádiz, estará acompañado en el acto por el historiador Francisco Glicerio Conde Mora, que firma el prólogo de la publicación y es vicepresidente de la Asociación Nuestra Señora de Salus Infirmorum.

"Desde la vibrante Cádiz hasta la majestuosa Sevilla, este libro te invita a recorrer una ruta jacobea menos conocida pero no menos impresionante. A través de ciudades históricas y paisajes cambiantes, descubrirás una parte de España que conserva su esencia pura, donde la historia y la modernidad se entrelazan perfectamente", se explica desde la editorial.

"Mientras exploras las antiguas calzadas que unieron el Mediterráneo con las tierras del interior- continúa-, sentirás la presencia de los romanos, árabes y cristianos que modelaron esta región. Con relatos personales y descripciones evocadoras, el autor te guía por esta experiencia transformadora, no solo un viaje a través del espacio, sino también un viaje al alma de una tierra rica en cultura, historia y espiritualidad".

De hecho, Manuel Barea incidía en el aspecto personal de este libro en una entrevista concedida recientemente a este periódico: "He preferido narrar la experiencia del caminante, la mía, pues estos caminos los he recorrido en solitario, he pernoctado en cada población, las fotos son del autor, y ello permite una inmersión en la experiencia caminera. En todos los caminos que he recorrido, y ya son casi treinta, siempre he llevado a mano un cuaderno para anotar mis experiencias, mi diario. Y en este libro lo comparto con el lector. Cada etapa lleva una introducción, su recorrido completo comentado, un apartado dedicado a aspectos históricos, culturales, patrimoniales y etnológicos, y finaliza con extractos del diario del caminante".