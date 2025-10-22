Un premio Planeta hablará este jueves en Cádiz sobre 'El plan maestro'

El periodista y escritor Javier Sierra será este jueves el protagonista de una nueva cita del I Ciclo de Novela Histórica que organiza en Cádiz el Club Liberal 1812. Pronunciará la conferencia ‘El plan maestro’, siendo presentado por Manuel Jiménez Benítez, presidente fundador del citado Club.

El acto, como todos los desarrollados hasta la fecha, se celebrará a partir de las 20.00 horas en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja (c/ San Francisco, 26), con entrada libre hasta completar aforo.

Javier Sierra Albert ganó el Premio Planeta de novela 2017 con su novela ‘El fuego invisible’. Es autor también de obras como ‘El maestro del Prado’, ‘La cena secreta’, ‘El plan maestro’, ‘La dama azul’ o ‘El ángel perdido’.

El I Ciclo de Novela Histórica continuará el jueves 20 de noviembre con la intervención de la escritora Luz Gabás, que hablará sobre ‘Luisiana y la corona española’. El cierre del programa se producirá el miércoles 10 de diciembre con la conferencia de Manuel Pimentel ‘La Atlántida’.