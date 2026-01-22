El PP de Cádiz lleva al Pleno municipal una iniciativa para reducir la fiscalidad de la vivienda

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz elevará al próximo Pleno municipal una iniciativa para instar al Gobierno de España a adoptar medidas fiscales urgentes que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes, familias y clases medias.

La propuesta plantea tres actuaciones concretas ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Ministerio de Hacienda, como son la reducción del IVA del 10% al 4% en la compra de primera vivienda de nueva construcción; la recuperación de la deducción fiscal en el IRPF por inversión en vivienda habitual en el tramo estatal del impuesto y la reducción al 4% el IVA aplicable a la rehabilitación de viviendas.

Desde el Grupo Popular recuerdan que la vivienda es actualmente el principal problema para la población española, según los últimos sondeos del CIS de 2025. “Nos encontramos ante una situación límite para miles de familias y jóvenes que quieren emanciparse o comprar su primera vivienda y no pueden hacerlo por el encarecimiento desorbitado de los precios y la elevada carga fiscal”, señalan.

Recuerda el PP que el mercado inmobiliario español ha registrado en 2025" una subida media del precio de la vivienda del 7,6% anual, situándose en torno a los 2.200 euros por metro cuadrado en diciembre. A ello se suma un déficit estructural de unas 700.000 viviendas, según el Banco de España, necesario para equilibrar oferta y demanda. Las previsiones apuntan además a que los precios seguirán aumentando en 2026, justo cuando se espera un incremento significativo de compras por parte de menores de 40 años".

El Grupo Popular advierte de que la crisis de vivienda ya no afecta solo a los colectivos más vulnerables, sino también a familias de clase media, autónomos y, muy especialmente, a la población joven. “La falta de oferta, la inseguridad jurídica y una normativa que ha reducido el mercado del alquiler en más de un tercio han agravado aún más el problema”, subrayan.

Asimismo, critican el "bajo grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno de España", que anunció la construcción de 184.000 viviendas públicas y el aumento del parque público hasta el 20% del total. “En 2025 apenas se había entregado o estaba en fase avanzada alrededor del 5% de esas viviendas prometidas, lo que condena a la cronificación del problema”, apuntan.

El PP pone el acento también en la elevada fiscalidad que soporta la vivienda en España, con impuestos como el IBI, el IRPF, el IVA y el ITP en las compraventas, que sitúan la presión fiscal total en torno al 30%, muy por encima de la media europea. “Esta carga fiscal incrementa el precio final de la vivienda en aproximadamente un 25%, dificultando aún más el acceso a la misma”, denuncian.

Por todo ello, el Grupo Popular considera “esencial y urgente” reducir la fiscalidad de la vivienda como parte de una estrategia integral. Estas medidas se enmarcan en el Plan Integral de Vivienda presentado por el Partido Popular en enero de 2026, que apuesta por reducir los costes de adquisición para jóvenes y familias e incentivar el mercado mediante beneficios fiscales.

“Desde Cádiz queremos alzar la voz para que el Gobierno de España actúe de una vez. Bajar impuestos a la vivienda no es un regalo fiscal, es una herramienta imprescindible para garantizar un derecho básico y dar una oportunidad real a quienes hoy no pueden acceder a un hogar”, finalizan.