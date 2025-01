La Policía Local de Cádiz inspecciona más de 130 establecimientos por la venta de 'vapers'

La Policía Local de Cádiz ha realizado una campaña de control e inspección en más de 130 establecimientos de la ciudad ante la proliferación de la venta y consumo de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (DSLN) y el riesgo que supone dicha actividad para los menores de edad.

Así, al objeto de reducir el consumo de este tipo de dispositivos entre la población más vulnerable, se ha realizado en establecimientos de hostelería, pubs, discotecas, bazares, estancos, tiendas de alimentación y máquinas expendedoras, controlando el incumpliendo que puedan tener sobre los requisitos obligatorios establecidos en la normativa aplicable, e inspeccionando dicha actividad y cumplimiento.

Tras ello, se han detectado infracciones como carecer de la preceptiva cartelería de prohibición de venta a menores de edad, no estar autorizada la venta de algunos productos en España y no ajustarse a las condiciones de etiquetado y envasado exigible, así como máquinas expendedoras que no disponían de la de mecanismos adecuados de activación o puesta en marcha por el titular del establecimiento para impedir que menores de edad puedan acceder a la misma.

Todas estas infracciones son de carácter grave según la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

De todo lo actuado se ha remitido informe a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz de la Junta de Andalucía.