El Pleno de la Zona Franca aprueba el Plan Estratégico 2026-2030

El Pleno de la Zona Franca de Cádiz ha aprobado en su reunión de la mañana de ayer el Plan Estratégico que ha elaborado la empresa Deloitte y que ha sido presentado al máximo órgano de Gobierno de la entidad por el delegado del Estado, Fran González. Este Plan se pondrá en marcha en breve y será la hoja de ruta para el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

El Plan Estratégico 2026-2030 coge el testigo para consolidar la situación marcada por el Plan de Viabilidad 2020-2025, autoimpuesto por la actual gestión y que ha sido cumplido con creces incluso antes del fin del periodo designado para ello. La gestión realizada desde 2020 ha hecho posible dar un giro de 180º a la situación económica y conseguir beneficios por primera vez después de 13 años de pérdidas, además de reducir la deuda total en un 53%. A ello ha contribuido el dinamismo comercial y el nuevo modelo de industria 4.0 en torno a la Economía Azul, con un ecosistema que ha atraído a empresas punteras.

El Plan Estratégico 2026-2030 marca una línea estratégica que dará continuidad a la gestión iniciada en 2020 y que tan buenos resultados ha proporcionado a la entidad. Una de las principales líneas de actuación, además de mantener una situación financiera saneada, será posicionar a la Zona Franca de Cádiz como referente en Economía Azul, sostenibilidad e innovación tecnológica, con el fomento e impulso de proyectos vinculados a la industria 4.0, la Economía Azul y el carbono azul.

Otra línea de trabajo importante es consolidar su posicionamiento a nivel internacional, sobre todo en América Latina, incidiendo en el trabajo desde la junta directiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) y visibilizando Cádiz como motor, además de reforzar el asesoramiento a empresas en su camino para acceder a los mercados exteriores.

El delegado del Estado en la Zona Franca ha explicado que la aprobación del Plan Estratégico por parte del Pleno del Consorcio “evidencia un cambio real en la tendencia de la Zona Franca de Cádiz. Hemos pasado de un Plan de Viabilidad que nos obligaba a afrontar una situación económica complicada y a reconducir las líneas estratégicas y de proyectos, a un nuevo modelo desde el que hemos superado esa situación económica”.

Fran González ha añadido que “dibujamos un horizonte positivo, con la recuperación de la identidad y una imagen muy vinculada a proyectos señeros y tractores. Este documento, sin duda, acompaña y ayuda a una proyección de ese trabajo”.