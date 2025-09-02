FÚTBOL
Así queda la plantilla del Cádiz CF tras el mercado de fichajes

El plazo de inscripción para las actividades deportivas municipales arranca este miércoles en Cádiz

El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz abre el plazo para los cursos a desarrollar durante la temporada 2025/2026      

El Instituto Municipal del Deporte de Cádiz prioriza a las entidades que fomenten la inclusión en la convocatoria de subvenciones 2025

Instalaciones deportivas en el complejo Puntales-La Paz.
Instalaciones deportivas en el complejo Puntales-La Paz. / D. C.

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal de Deportes, abrirá este miércoles 3 de septiembre el plazo de inscripción para los diferentes cursos que se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas municipales durante la temporada 2025/2026.

Las inscripciones se podrán realizar de manera presencial en las Oficinas de Atención al Usuario del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y Piscina de Astilleros según el siguiente calendario, ya que este año, con el objetivo de facilitar el trámite a los usuarios, se llevará a cabo de forma escalonada, según las actividades.

En el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, del 8 al 12 de septiembre, se llevarán a cabo las modificaciones de usuarios del curso anterior (2024/2025). Para el resto de las actividades, las inscripciones se llevarán a cabo el 15 de septiembre (matronatación, de 6 a 24 meses), los días 16 y 17 de septiembre (benjamines, 2 a 4 años); 18 de septiembre (escuelas, de 5 a 14 años); 19 de septiembre (adultos, de 15 a 65 años, veteranos, de más de 60, y gimnasia acuática); y los días 22 y 23 de septiembre (gimnasia rítmica).

En la piscina de Astilleros de Cádiz, los días 2 y 3 de septiembre se destinarán a las inscripciones en natación Libre y los días 4 y 5 de septiembre se llevarán a cabo las modificaciones de usuarios del curso anterior (2024/2025). Para el resto de las actividades, las inscripciones se llevarán a cabo los días 8 y 9 de septiembre (matronatación, de 6 a 24 meses, y benjamines, 2 a 4 años); 10 y 11 de septiembre (escuelas, de 5 a 14 años, y adultos, de 15 a 65 años), y los días 15 y 16 de septiembre (natación preventiva y gimnasia de mantenimiento en La Paz y Náutico).

Las familias con hijos en distintos cursos podrán realizar la inscripción en un solo día, sin necesidad de acudir dos veces a las oficinas del usuario.

Los requisitos para la inscripción será el abono de 10 euros por tarjeta bancaria, cumplimentar la inscripción y no tener ningún recibo pendiente. Además, para cursar la baja de cualquier actividad, habrá que soliclitarla antes del día 25 del mes anterior a través del siguiente correo: bajasactividades.imdcadiz@eulen.com.

Los usuarios tendrán descuentos por familia numerosa, mayores de 60 años, con una discapacidad, estudiantes de la UCA, con carnet joven o por el nivel de ingresos.

También te puede interesar

Lo último

stats