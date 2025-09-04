Últimas plazas para el curso de Servicio de Restaurante en Hostelería de la Junta en Cádiz

Uno de los salones preparados por el servicio de catering de la cadena de restaurantes «El Faro»

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha informado hoy de la disponibilidad de plazas en el curso de Servicios de Restaurante en la Escuela de Hostelería de Cádiz, entidad adscrita al Servicio Andaluz de Empleo.

Este curso es de carácter gratuito y tiene previsto su comienzo para el próximo 9 de octubre. El itinerario formativo contempla 660 horas de formación, con especialización en servicios de restaurante y bebidas, y se imparte en modalidad dual, lo que permite al alumnado realizar una parte significativa de su formación en empresas del sector, adquiriendo experiencia práctica y contacto directo con el entorno laboral. El curso es completamente gratuito, con posibilidad de acceso a becas y ayudas para el transporte.

Para acceder a estos programas es necesario estar inscrito como demandante de empleo en el SAE y cumplir con los requisitos académicos exigidos para el nivel de cualificación. También pueden realizar la inscripción profesionales ocupados, ya que en el caso de que hubiera cupo podrían acceder al 30% de las plazas.

Las solicitudes pueden presentarse de forma presencial en la Delegación Territorial de Empleo de Cádiz (Plaza Asdrúbal, 6) o a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía: https://lajunta.es/4937l.