Las playas de Cádiz contarán con nuevas torres de salvamento

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Cádiz ha adjudicado en su reunión de hoy el suministro de ocho torres de salvamento para las playas de la capital gaditana, de forma que estas estructuras serán sustituidas en su totalidad con esta adquisición para la que se han destinado algo menos de 120.000 euros.

La empresa adjudicataria, Proyectos y Equipamiento en Madera, tiene tres meses para traer hasta Cádiz estas nuevas torres. El alcalde Bruno García ha explicado que cuando lleguen, se irán instalando y que se cuidarán hasta que comience el próximo año las distintas temporadas de playas. Esa es, al menos, la primera intención municipal.

La compra de estas torretas coincide con la decisión de mantener durante todo el año un servicio de socorristas en las playas de la capital, en concreto en Santa María del Mar y en la playa Victoria, una medida anunciada este mismo verano y con la que el Ayuntamiento pretende atender una demanda ciudadana de hace varios años, la de no supeditar el mantenimiento de este servicio a las temporadas oficiales de playas, que comienzan generalmente cada Domingo de Ramos.

La junta local de gobierno también conoció ayer la declaración de desierto del contrato de mobiliario urbano para la playa canina de Torregorda.