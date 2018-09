Una playa que salió adelante a pesar de los problemas

La playa isleña sigue arrastrando las consecuencias de los temporales de marzo que azotaron la costa gaditana. No ha sido hasta el pasado martes cuando se han adjudicado las obras de urgencias que se marcaron por el mes de abril como necesarias para acondicionar Camposoto de cara al montaje de la infraestructura y servicios con los que cuenta en la temporada. A pesar del retraso de esta actuación, la instalación de duchas, aseos, lavapiés o fuentes y de los chiringuitos salió adelante no sin obstáculos, búsqueda de soluciones provisionales o con cierta demora. Por eso, quienes acudieron a principios de la temporada de baño a la playa se encontraron sin poder hacer uso de estos servicios, pero también con una superficie con poca arena hasta que se realizó ya iniciado julio el aporte extraordinario. Además, uno de los empresarios que gestiona dos de los establecimientos hosteleros optó por no poner uno de ellos. Eso sí, la rareza del tiempo en julio -temperaturas más bajas de lo normal- salvó en cierta forma la imagen de Camposoto.

Con todo la playa ha seguido ofreciendo actividades un verano más: desde los eventos y propuestas deportivas -voleibol o balonmano, por ejemplo; también surf o yoga-; hasta talleres medioambientales para los más pequeños y el concierto Los40 Summer Live. Hace poco más de una semana sumaba otra cita: el Moonlight, una iniciativa para dotar de contenido a Camposoto con la implicación de los chiringuitos y el Centro de Visitantes del Parque Natural. Queda pendiente la celebración del See You Sun, una fiesta de despedida del sol y del verano que estaba prevista para hoy y que el levante ha obligado a aplazar. En pocas semanas cerrará una temporada en la que además ha estrenado un espacio acondicionado para personas con movilidad reducida, el Accceso 5 Estrellas.

Ayer mismo se clausuraba otra de las ofertas que tiene al flamenco como protagonista: La Isla Ciudad Flamenca que durante más de 40 días ha organizado conciertos, actuaciones en la calle o exposicion a los que cada vez más turistas acuden. La Isla del Blues ha sido fiel, igual que las Noches del Castillo -con propuestas musicales los jueves de agosto-. La Noche Blanca también sacó a principos de agosto a isleños y visitantes a la calle.