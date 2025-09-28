La plasticidad de lo sencillo y veraz

No es nueva la presencia en Cádiz y en la galería Benot de la artista aragonesa Eva Armisén. Yo diría que, como le ocurre a otros artistas, Carmen Bustamante, Manolo Cano, Lola Montero, Perico Escalona, Ricardo G. Urréjola, Marina Anaya... y, por supuesto, el queridísimo y, a partir de hoy, recordado eternamente, el gran Antonio Agudo, aunque tengan otros espacios donde presentar su obra, la galería de la avenida Cuatro de Diciembre es su natural punto de referencia y donde acuden una y otra vez porque, a ellos y a sus obras, se les quiere, se les trata como artistas y como piezas valiosas, nunca como pura mercadería y objetos con la única trascendencia de presentarlos por si hay suerte y venderlos. La galería de Fali siempre ha sido otra cosa, alejada de las tonterías al uso y con la suficiente inmediatez como para sentirse en tu propia casa. Por eso, los artistas vuelven buscando la familiaridad y la cercanía de lo que se hace con corazón y entusiasmo.

Ficha Eva Armisén Galería Benot, Castillo de Santa Catalina, Plaza Abastos. Cádiz

Eva Armisén no se sustrae a los parámetros igualatorios que tanto abundan en el arte. Ella centra su labor en una particular visión de la existencia, en un ingenuismo no forzado, en una visión de la realidad festiva que contrasta con el intelectualismo exacerbado que anima a la pintura de hoy. No se sustrae a los modos habituales ni hace guiños a ese arte oficialista lleno de resabios, controversias y medias verdades. Su pintura es valiente, relata lo que siente y lo hace con desenfado, sin restricciones; creando una visión jocosa de la existencia y marcando una rutas representativas propias y llenas de personalidad. Por sus obras transcurre un universo cercano, que roza los planteamientos felices del cómic, de la difícil pintura de animación, pero señalando un camino donde el relato está marcado para que, lejos de crear inquietud y desasosiego, anime a una sonrisa de felicidad.

Eva Armisén llegó a Cádiz en el mejor momento. Cuando el verano impregna de luminosidad una ciudad que vibra y hace gozar con lo más mínimo. Tres espacios gaditanos que se abren a la personalidad plástica arrolladora de la artista. El antiguo espacio militar ha acogido pintura y algunas de esas esculturas que gozan, desde lo tridimensional, de la misma verdad artística que su pintura. Por el mercado, se pudo realizar un recorrido por ese verano donde todo se aquieta para que la existencia se torne encantadora y todo quede supeditado a una realidad cercana y entrañable. En la galería Benor, la obra gráfica ocupó todo el estamento expositivo. Su obra, además, de una frescura y simplicidad aplastante, llega a todos los estamentos y, asimismo, se aparta de esas fórmulas tan plúmbeas y encorsetadas de falsa trascendencia que tanto abruma a la creación artística actual.

En su pintura, en su escultura, en sus dibujos, en sus obras seriadas, hasta en sus simples objetos de decoración, se trasluce un universo de ingenuidades, de formas sencillas, sin recovecos ni excesos, donde todo es más fácil de lo que quiere que sea esta sociedad injusta. Todo deja traslucir una humanidad simple, escueta en sus manifestaciones, más cercana a la pureza de los niños que a la injusta maldad de los mayores. Sus personajes están sacados de una iconografía de festivos episodios, allí donde ejerce su suprema potestad un mundo sin apenas alteraciones, mostrando lo justamente verdadero. Tanta frescura hace que se tenga una gran complicidad con una obra que sólo desarrolla el objetivo claro del goce total con lo que se observa.

El verano gaditano ha estado lleno de la feliz particularidad de la obra de una artista que no pasa desapercibida por su talento cercano, por su sencilla humildad, por sus resortes llenos de entidad creativa y su verdad entusiasta sin veleidades ni alharacas.